Otomatik vites mi manuel vites mi? En çok hangi vitesli araçlar tercih ediliyor? İşte otomatik ve manuel vitesli araç rakamları

Ekim sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 357 bin 740 adetle yüzde 75,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 117 bin 572 adetle yüzde 24,7 oldu. Böylece söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.