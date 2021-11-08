Otomatik vites mi manuel vites mi? En çok hangi vitesli araçlar tercih ediliyor? İşte otomatik ve manuel vitesli araç rakamları
Türkiye'de en çok hangi vitesli arabalar tercih ediliyor? Manuel vites mi, otomatik vites mi? Özellikle şehir nufüslarının artmasıyla birlikte trafik çileli bir hal alırken sürücüler otomatik vitesli araçlara yöneldi. Satış rakamlarına yansıyan talepler otomatik vitesli araçları artırdı. Manuel vites sevdalıları ise manuelden vazgeçmezken otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen verilere göre Türkiye'de otomatik vitesli araçların satışları arttı.
Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları, yılın 10 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 357 bin 740'a, toplam pazar payı da yüzde 69,9'dan yüzde 75,3'e çıktı.
Türkiye otomotiv pazarında, bu yılın ocak-ekim döneminde otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti. Söz konusu artışta küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da etkisi bulunduğu belirtiliyor.
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın 10 ayında yüzde 4,5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde gerçekleşti.
Ekim sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 357 bin 740 adetle yüzde 75,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 117 bin 572 adetle yüzde 24,7 oldu. Böylece söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.