O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...
Dünyanın önde gelen bir çok otomobil markası modellerini o kadar benzer üretmiş ki araba markalarının en sıkı takipçileri bile ayırt edemiyor. Aynı fabrikada üretilenler bile var. Örneğin ülkemizde satışta olan Dacia Duster'in Hindistan'da Nissan Terrano olarak satıldığını biliyor muydunuz? Ayrıca aynı araç Rusya'da da Renault Duster olarak satılıyor. İşte modelleri birebir aynı ama farklı markalara ait o arabalar...
31.12.2021 09:47
- Son Güncelleme: 31.12.2021 09:47
Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes, Renault, Opel, Chevrolet, Ford, Mazda, Skoda, Seat, Volkswagen marka araçların bazı modelleri var ki birbirinden ayırt etmek imkansız. Skoda'nın Citigo modeli ile Seat'ın Mii ve Volkswagen'in Up modeli arasında logo hariç neredeyse hiçbir fark yok. İşte otomobil tutkunları için derlediğimiz modeli tıpatıp benzeyen ama farklı markalara ait o araçlar...