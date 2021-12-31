Vav TV İzle
Haberler Otomobil O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Dünyanın önde gelen bir çok otomobil markası modellerini o kadar benzer üretmiş ki araba markalarının en sıkı takipçileri bile ayırt edemiyor. Aynı fabrikada üretilenler bile var. Örneğin ülkemizde satışta olan Dacia Duster'in Hindistan'da Nissan Terrano olarak satıldığını biliyor muydunuz? Ayrıca aynı araç Rusya'da da Renault Duster olarak satılıyor. İşte modelleri birebir aynı ama farklı markalara ait o arabalar...

Gülistan Başköy
takvim.com.tr
31.12.2021 09:47 - Son Güncelleme: 31.12.2021 09:47
O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes, Renault, Opel, Chevrolet, Ford, Mazda, Skoda, Seat, Volkswagen marka araçların bazı modelleri var ki birbirinden ayırt etmek imkansız. Skoda'nın Citigo modeli ile Seat'ın Mii ve Volkswagen'in Up modeli arasında logo hariç neredeyse hiçbir fark yok. İşte otomobil tutkunları için derlediğimiz modeli tıpatıp benzeyen ama farklı markalara ait o araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Hyundai markasının i20 modeli size hangi otomobili hatırlatıyor.

O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Tabiki de Kia markasının Rio modelini... Bu modelin işçilik ve malzeme kalitesi bir tık daha iyi olduğu düşünülüyor.

O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Bir diğer aracımız Fiat Egea...

O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Egea Türkiye de bu isimle satılırken, Avrupa da Fiat Tipo olarak satılıyor.

SON DAKİKA