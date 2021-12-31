O otomobilleri birbirinden ayırt etmek çok zor! Modelleri birebir aynı ama markaları farklı! İşte otomobil sektörünün ikizleri...

Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes, Renault, Opel, Chevrolet, Ford, Mazda, Skoda, Seat, Volkswagen marka araçların bazı modelleri var ki birbirinden ayırt etmek imkansız. Skoda'nın Citigo modeli ile Seat'ın Mii ve Volkswagen'in Up modeli arasında logo hariç neredeyse hiçbir fark yok. İşte otomobil tutkunları için derlediğimiz modeli tıpatıp benzeyen ama farklı markalara ait o araçlar...