Nissan ve Dacia Temmuz 2025 fiyatlarını dibe çekti! 500 Bin TL’ye varan indirim ve yüzde 0 faizli kredi imkanı
2025 yazında sıfır araç almak isteyenler için adeta altın dönem başladı. Türkiye'de kur farkı, ÖTV baskısı ve yakıt zamları otomobil hayalini zorlaştırsa da iki dev marka, Nissan ve Dacia, Temmuz ayında açıkladıkları kampanyalarla alıcıların yüzünü güldürdü.
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🛠️ Karşılaştırmalı Avantajlar: Nissan mı, Dacia mı?
|Özellik
|Nissan
|Dacia
|Nakit İndirim
|50.000 TL - 200.000 TL arası (bireysel)
|Fiyat doğrudan düşük tutulmuş
|Ticari Kredi
|500.000 TL, 6 ay, %0 faiz
|200.000 TL, 6 ay, %0.99 faiz
|Model Seçeneği
|Juke, Qashqai e-POWER, Qashqai Mild Hybrid
|Sandero Stepway, Jogger (5-7 koltuklu)
|Başlangıç Fiyatı
|Belirtilmemiş (indirim üzerinden kampanya)
|1.386.000 TL (Sandero Stepway)
|Hibrit Seçenek
|e-POWER ve Mild Hybrid
|ECO-G (LPG) ve HYBRID
|Ekstra Avantaj
|%1,99 faizli kredi alternatifi
|2 yıl Maxxi Warranty hediyesi
Fotoğraflar: Dacia, Nissan