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Nissan ve Dacia Temmuz 2025 fiyatlarını dibe çekti! 500 Bin TL’ye varan indirim ve yüzde 0 faizli kredi imkanı

2025 yazında sıfır araç almak isteyenler için adeta altın dönem başladı. Türkiye'de kur farkı, ÖTV baskısı ve yakıt zamları otomobil hayalini zorlaştırsa da iki dev marka, Nissan ve Dacia, Temmuz ayında açıkladıkları kampanyalarla alıcıların yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Nissan ve Dacia, yeni kampanyalarıyla hem bireysel hem de ticari alıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Nakit indirimi, %0 faizli kredi ve düşük başlangıç fiyatlarıyla showroom'larda hareketlilik başladı.

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🚗 NİSSAN'DAN 500 BİN TL'YE VARAN DEV KAMPANYA

Yaz sezonuyla birlikte Nissan, sıfır kilometre araç almak isteyen tüketicilere büyük fırsatlar sundu. Özellikle Juke ve Qashqai modellerine yönelik açıklanan dev kampanya kapsamında hem bireysel hem de ticari alıcılara özel avantajlar bulunuyor.

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Nissan Juke Fırsatları:

  • Platinum, N-Design ve N-Sport versiyonlarında:

    • 120.000 TL'ye kadar nakit alım indirimi

    • 300.000 TL'ye 12 ay %1,99 faizli kredi

    • Ticari müşterilere 500.000 TL'ye 6 ay %0 faizli ticari kredi

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Yeni Qashqai e-POWER (N-Design) Modeli:

  • 200.000 TL nakit indirim

  • Ticari alıcılara 500.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi

Qashqai Mild Hybrid Modellerinde:

  • Designpack, N-Connecta, Skypack versiyonlarında 150.000 TL indirim

  • Skypack 4x4, N-Design, Platinum versiyonlarında 50.000 TL indirim

  • Ticari müşteriler için yine 500.000 TL'ye kadar 6 ay %0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

Bu kampanya, hem bireysel müşterilerin sıfır araç sahibi olmasını kolaylaştırıyor hem de ticari müşterilere önemli bir finansman desteği sunuyor.

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🚘 DACİA'DAN CÜZDAN DOSTU FİYATLARLA SIFIR ARAÇ İMKANI!

Dacia, Temmuz 2025'te Sandero Stepway ve Jogger modelleri için duyurduğu fiyatlarla araç almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'de artan otomobil fiyatlarına karşı uygun başlangıç fiyatları ve düşük faizli kredi imkanıyla Dacia, adeta sahaya cüzdan dostu bir süper kahraman gibi indi.

Sandero Stepway Temmuz 2025 Fiyat Listesi:

  • Expression Stepway TCe 90 bg CVT: 1.386.000 TL

  • Extreme Stepway TCe 90 bg CVT: 1.441.000 TL

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Jogger Temmuz 2025 Fiyat Listesi:

  • Extreme ECO-G 100 bg (5 koltuklu): 1.593.000 TL

  • Extreme Turbo 110 bg (7 koltuklu): 1.598.000 TL

  • Extreme ECO-G 100 bg (7 koltuklu): 1.623.000 TL

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik (7 koltuklu): 1.824.000 TL

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Dacia Finans'tan Kredi Fırsatı:

  • 200.000 TL kredi, 6 ay vade, %0.99 faiz

  • Aylık ödeme: 37.465 TL

  • +2 yıl Maxxi Warranty hediye

Üstelik bu kredi kampanyası Sandero Stepway ve Jogger'ın tüm versiyonlarında geçerli.

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🛠️ Karşılaştırmalı Avantajlar: Nissan mı, Dacia mı?

Özellik Nissan Dacia
Nakit İndirim 50.000 TL - 200.000 TL arası (bireysel) Fiyat doğrudan düşük tutulmuş
Ticari Kredi 500.000 TL, 6 ay, %0 faiz 200.000 TL, 6 ay, %0.99 faiz
Model Seçeneği Juke, Qashqai e-POWER, Qashqai Mild Hybrid Sandero Stepway, Jogger (5-7 koltuklu)
Başlangıç Fiyatı Belirtilmemiş (indirim üzerinden kampanya) 1.386.000 TL (Sandero Stepway)
Hibrit Seçenek e-POWER ve Mild Hybrid ECO-G (LPG) ve HYBRID
Ekstra Avantaj %1,99 faizli kredi alternatifi 2 yıl Maxxi Warranty hediyesi

Fotoğraflar: Dacia, Nissan