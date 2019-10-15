Murat 124'ü yeniledi ve 200 bin TL verdiler satmadı! Görenler gözlerine inanamadı

200 bin TL verdiler yine de yenilediği Murat 124 otomobili satmadı! Türkiye'de en sevilen otomobil modellerinden biri olan hatta fa grupları kurulan Murat 124'ün değişimi şaşkınlığa uğrattı! Hurda sayılabilecek ancak baştan sona tamamen orijinal parçaları bulunan 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayranlıklarını gizleyemedi. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. Murat 124 ya da halk arasındaki yaygın ismiyle Hacı Murat, 1971 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil. Murat 124 1971-1976 arasında 134 bin 867 adet üretilmiştir.

15.10.2019 19:05 - Son Güncelleme: 15.10.2019 19:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





