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Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti

Murat 124 nam-ı diğer Hacı Murat bir döneme damgasını vurmuştu. Şimdi de Avrupa'ya damgasını vuruyor. 1971 yılından bu yana kullanımda olan Murat 124, Almanya sokakların görüntülenince olay yarattı. İlginç bir şekilde modifiye edilen Murat 124, 2600 kilometre yol gitti.

17.02.2020 16:06 - Son Güncelleme: 17.02.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





