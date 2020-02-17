Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti
Murat 124 nam-ı diğer Hacı Murat bir döneme damgasını vurmuştu. Şimdi de Avrupa'ya damgasını vuruyor. 1971 yılından bu yana kullanımda olan Murat 124, Almanya sokakların görüntülenince olay yarattı. İlginç bir şekilde modifiye edilen Murat 124, 2600 kilometre yol gitti.
17.02.2020 16:06
- Son Güncelleme: 17.02.2020 16:29
Hürriyet'in haberine göre; 67 ABC 963 plakalı araç full aksesuarlı olarak Türkiye'den Almanya'ya gitmiş. Bakımlı ve kondisyonu iyi görünen kırmızı Murat 124'ün ön camında "Efsane 68" yazısı yer alıyor. Krom aksesuarlarla bezenmiş olan Murat 124'ün önünde ekstradan 4 adet sis farı bulunuyor. Farlara angel halka ve mercek takılan araçta muhtemel olarak LED far düzeneği bulunuyor.
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