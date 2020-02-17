Haberler Galeri Otomobil Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti

Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti

Murat 124 nam-ı diğer Hacı Murat bir döneme damgasını vurmuştu. Şimdi de Avrupa'ya damgasını vuruyor. 1971 yılından bu yana kullanımda olan Murat 124, Almanya sokakların görüntülenince olay yarattı. İlginç bir şekilde modifiye edilen Murat 124, 2600 kilometre yol gitti.

17.02.2020 16:06 - Son Güncelleme: 17.02.2020 16:29
Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti

Zonguldak iline ait plaka ile yola çıkarak yaklaşık 2600 kilometre yol giden Hacı Murat lakaplı Murat 124 Mannheim'de park edilince ilgi odağı haline geldi. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'yı aşarak binlerce kilometreyi aşan Murat 124 böyle görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti

Hürriyet'in haberine göre; 67 ABC 963 plakalı araç full aksesuarlı olarak Türkiye'den Almanya'ya gitmiş. Bakımlı ve kondisyonu iyi görünen kırmızı Murat 124'ün ön camında "Efsane 68" yazısı yer alıyor. Krom aksesuarlarla bezenmiş olan Murat 124'ün önünde ekstradan 4 adet sis farı bulunuyor. Farlara angel halka ve mercek takılan araçta muhtemel olarak LED far düzeneği bulunuyor.

Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti

Ön tamponun sağ köşesinde Türk bayrağı bulunan aracın ön kapısında da "T.C. Keyfi Hizmete Mahsustur" yazısı bulunuyor. Lastik yanakları beyaz şeritlerle dönülen Murat 124'ün çamurluk ağızları da krom kaplama yapılmış.

Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti

Arka tamponuna halat bağlanan aracın sahibinin de Aksaraylı olduğu belli oluyor. Arka camda kırmızı zemin üzerine Orhan Gencebay ve Türkan Şoray'ın fotoğrafı işlenmiş.

Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki... Hacı Murat ile 2600 kilometre yol gitti

Oldukça uzun bir antene sahip olan Murat 124'ün içinde de otantik öğeler bulunuyor. Kilim desenli koltuk minderleri, sedef kaplama diresiyon ve el freni tutamacı, göğüste pelüş ve aynaya takılan süsler bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu arabalar yarı fiyatına satılıyor! İsteyen herkes satın alıyor
Bu arabalar yarı fiyatına satılıyor! İsteyen herkes satın alıyor