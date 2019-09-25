Mercedes'in koltuğunu kesip biçtiler! İçinden bakın neler çıktı
Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri... Daimler Motor Şirketi (DMG) 22 aralık 1900 tarihinde ilk Mercedes otomobilini teslim ettiği zaman bu, 20. yüzyılın sonuna doğru DaimlerChrysler AG' nin kurulmasına giden bir gelişmenin başlagıcıydı. Günümüzde Mercedes-Benz, dünyanın en başarılı otomotiv markası olarak görülmektedir
MERCEDES TARİHİ
Daimler Motor Şirketi (DMG) 22 aralık 1900 tarihinde ilk Mercedes otomobilini teslim ettiği zaman bu, 20. yüzyılın sonuna doğru DaimlerChrysler AG' nin kurulmasına giden bir gelişmenin başlagıcıydı. Günümüzde Mercedes-Benz, dünyanın en başarılı otomotiv markası olarak görülmektedir. Mercedes, İspanyolca bir kadın adıdır ve ''hayırlı olay'' anlamına gelir. Mercedes aynı zamanda Viyana yakınında Baden'de ve Nice de yaşayan Avusturyalı iş adamı Emil Jellinek'in 1889'da doğan kızının adıdır. Sporla ilgilenen ve ileri görüşlü bir centilmen olan Jellinek teknik ilerlemeye ve otomobile tutku ölçüsünde meraklıydı. Otomobilin geleceği şekillendireceğine inanıyordu. Daha 1897 yılında Cannstatt'a seyahat ederek altı beygir gücünde iki silindirli bir motora sahip kayış tahrikli ilk Daimler otomobilini sipariş etti. Otomobilini Ekim 1897'de teslim aldıktan sonra 24 km/s'lik azami hız kısa zamanda Jellinek'e çok az gelmeye başladı. 40 km/s' lik bir azami hız istiyordu ve öne yerleştirilmiş sekiz beygirlik bir motora sahip iki Daimler Phoenix model otomobil sipariş etti. Eylül 1898'de teslim edilen bu iki otomobil, dünyada dört silindirli bir motorla donatılmış ilk karayolu araçlarıydı.
Bir iş adamı olarak Emil Jellinek, uluslararası mali çevreler ve aristokrasi ile iyi ilişkilere sahipti: 1898 yılında yüksek sosyeteye Daimler otomobiller satmaya başladı. 1899 yılında Daimler Motor Şirketi (DMG) Jellinek' e on otomobil teslim etti ve 1900 yılında bu sayı 29'a çıktı. Jellinek DMG'nin gittikçe daha güçlü ve daha hızlı otomobiller üretmesini istedi ve 1899 yılından başlayarak yarışlara - özellikle de Nice' deki yarışlara - katıldı. Genellikle bu yarışlara on yaşındaki kızının adı olan ''Mercedes'' ismi altında katıldı. Otomobil tutkunları arasında bu adın gittikçe meşhur olmasına karşın Jellinek başlangıçta bu adı bir marka olarak değil, sadece bir takım veya sürücü adı olarak kullandı.
Nisan 1900'ün başlarında DMG ve Jellinek, Daimler otomobillerinin ve motorlarının satışı ve dağıtımı için bir anlaşma yaptılar. ''Daimler-Mercedes'' adlı yeni bir motorun geliştirilmesi kararı alındığında Jellinek' in yarışlarda kullandığı takma ad, aynı zamanda bir ürün adı oldu. Bundan iki hafta sonra Jellinek toplam tutarı 550.000 Mark (yaklaşık üç milyon Euro) olan 36 otomobil sipariş etti. Birkaç hafta sonra, hepsi de sekiz beygirlik motorlara sahip 36 otomobil daha sipariş etti.
Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.