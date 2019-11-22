Mercedes-Benz GLS 600 Maybach yüzüne çıktı! İşte Mercedes-Benz GLS 600 Maybach'in satış fiyatı
Mercedes-Benz GLS 600 Maybach nihayet gün yüzüne çıktı. Mercedes Benz ailesinin en lüks SUV modeli, SUV sınıfının zirvesinde yer alıyor ve Mercedes bu model ile birlikte Maybach S serisinden sonra daha güçlü olarak yola taşımış oluyor. Aracın piyasaya çıkacağı tarihin ise 2020 yılının ortaları olacağı belirtiliyor. Peki Mercedes-Benz GLS 600 Maybach'in özellikleri ne ve kaç paradan satışa sunulacak? İşte Mercedes-Benz GLS 600 Maybach'in merak edilen özellikleri ve satış fiyatı.
22.11.2019 15:01
- Son Güncelleme: 22.11.2019 15:44
Mercedes-Benz GLS 600 Maybach nihayet gün yüzüne çıktı. Mercedes Benz ailesinin en lüks SUV modeli, SUV sınıfının zirvesinde yer alıyor ve Mercedes bu model ile birlikte Maybach S serisinden sonra daha güçlü olarak yola taşımış oluyor.
Maybach GLS 600 4Matic isimli bu ultra lüks GLS'e bakarsak, standart GLS'ten daha farklı ve bolca parlak krom çıtaya sahip bir ön ızgaraya sahip olduğunu görüyoruz. Krom detaylar tamponun alt kısımlarında da devam ediyor. Hatta tamponun alt korumalık parçası da krom detaylara sahip.
Aracın yan görüntüsü de aynı ön gibi fazlasıyla etkileyici. Çünkü Mercedes-Maybach GLS, konsept versiyonuna sadık kalarak devasa jantlarla karşımıza çıktı.
Aracın 22 inç jant ile geleceği fakat 23 inç jantların da bir opsiyon olduğu belirtiliyor. Aracın cam çerçeveleri ve kapı eşiği gibi kısımlarında da yine krom detaylar, lüks bir görünüme fazlasıyla katkı sağlıyor. Aracın D sütunu üzerinde de tüm Maybach modellerinde olduğu gibi firmanın amblemi yer almış.
Mercedes-Maybach GLS'in arka kısmına baktığımızda arka farların hemen üzerinden bagaj kapağı boyunca krom bir çizginin ilerlediğini görüyoruz. arka tamponun alt kısımlarında da yine krom malzemeler kullanılmaya devam etmiş.