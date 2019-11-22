Mercedes-Benz GLS 600 Maybach yüzüne çıktı! İşte Mercedes-Benz GLS 600 Maybach'in satış fiyatı

Aracın 22 inç jant ile geleceği fakat 23 inç jantların da bir opsiyon olduğu belirtiliyor. Aracın cam çerçeveleri ve kapı eşiği gibi kısımlarında da yine krom detaylar, lüks bir görünüme fazlasıyla katkı sağlıyor. Aracın D sütunu üzerinde de tüm Maybach modellerinde olduğu gibi firmanın amblemi yer almış.