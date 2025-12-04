PODCAST CANLI YAYIN

Liste Açıklandı! En Ucuz Sıfır Otomobillerin Yeni Fiyatları Belli Oldu

Sıfır otomobil pazarında yıl sonu hareketliliği ve kampanyaları sürüyor. Markalar, sınırlı fiyat değişimleri ve cazip faiz seçenekleriyle alıcıların karşısına çıkıyor.

Sıfır otomobil pazarı, yıl sonu fırsatları ve faizsiz kampanyalarla hareketli bir dönemden geçiyor. Markaların büyük çoğunluğu mevcut fiyat listelerini koruma eğiliminde.

💰FAİZSİZ KAMPANYALAR FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

Otomotiv sektöründe 2026 modellerin Şubat ayına kadar Türkiye yollarına çıkması beklenirken, markalar 2025 stoklarını eritmek için agresif kampanyalara imza atıyor. Özellikle faizsiz kredi imkanları ve takas destekleri öne çıkıyor. Bu kampanyaların etkisiyle fiyatların sınırlı yükseliş göstermesi veya sabit kalması bekleniyordu, ancak maalesef bu durum 1 milyon liranın altında bir model bulmaya yetmedi. Sektör temsilcileri, ithalat maliyetleri ve kur baskısının, kampanyaların sağladığı indirimi gölgede bıraktığını belirtiyor.

🚗 İŞTE MODELLER VE FİYATLAR

Sıra Marka ve Model Versiyon Fiyat (TL) Dikkat Çeken Özellikler
1 Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR 1.099.900 Listenin en altında ve en uygun fiyatlı seçeneği.
2 Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1.165.000 Şehir içi kullanım için ideal küçük otomobil.
3 KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1.260.000 Kompakt boyutları ve düşük yakıt tüketimiyle biliniyor.
4 Citroen Elektrikli e-C3 - 1.375.000 Elektrikli araçlar arasında rekabetçi bir seçenek.
5 Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1.390.000 Popüler B segmenti hatchback modellerinden.
6 Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1.420.000 Yüksek sürüş pozisyonu sunan crossover görünümlü model.
7 Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1.427.500 Dinamik tasarımı ve Volkswagen grup teknolojisi.
8 BYD ATTO 2 - 1.529.000 Elektrikli SUV pazarına yeni giren iddialı Çin markası.
9 Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.536.000 Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri.
10 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.549.000 Farklı tasarımıyla dikkat çeken kompakt SUV.
🧐 ORTALAMA FİYATLAR YÜKSELİRKEN KİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

  • -Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk): 1.685.000 TL - Hafif hibrit teknolojisiyle öne çıkıyor.

  • Honda Jazz 1.5 Hibrit Otomatik Elegance: 1.730.000 TL - Yenilikçi hibrit motor ve geniş iç hacim.

  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.750.000 TL - Sedan pazarının güçlü ve güvenilir oyuncusu.

  • Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 1.765.000 TL - Alman mühendisliği ve sağlamlığı.

  • Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli: 1.780.000 TL - SUV segmentinde güçlü bir seçenek.

  • Ford Puma Titanium: 1.784.800 TL - Şık tasarımıyla dikkat çeken crossover.

  • Togg T10X V1 Standart Menzil: 1.862.000 TL - Yerli ve milli elektrikli SUV modelimiz.

  • Peugeot E-208 GT 100kW: 1.922.000 TL - Tamamen elektrikli, sportif hatchback.

🌟 PREMİUM VE YENİ OYUNCULAR

  • Jaecoo 7 Revive: 2.170.000 TL

  • Chery Tiggo7 Prestige 4X2: 2.199.000 TL

  • Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse: 2.244.000 TL

  • Alfa Romeo Junior Elttrica Speciale: 2.273.468 TL

  • MG Yeni HS: 2.385.000 TL

  • Lexus LBX: 2.800.000 TL

  • Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.063.320 TL

  • Mercedes A200 AMG: 3.170.000 TL

  • Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.299.900 TL

  • BMW 120 Sport Line: 3.413.900 TL

Fotoğraflar: AA