🚗 İŞTE MODELLER VE FİYATLAR
|Sıra
|Marka ve Model
|Versiyon
|Fiyat (TL)
|Dikkat Çeken Özellikler
|1
|Fiat Egea Sedan
|Easy 1.4 Fire 95 HP GSR
|1.099.900
|Listenin en altında ve en uygun fiyatlı seçeneği.
|2
|Hyundai i10
|1.2 MPI 79PS Jump
|1.165.000
|Şehir içi kullanım için ideal küçük otomobil.
|3
|KIA Picanto
|1.0L 63 PS AMT
|1.260.000
|Kompakt boyutları ve düşük yakıt tüketimiyle biliniyor.
|4
|Citroen Elektrikli e-C3
|-
|1.375.000
|Elektrikli araçlar arasında rekabetçi bir seçenek.
|5
|Opel Corsa
|1.2 100 HP Benzin MT6
|1.390.000
|Popüler B segmenti hatchback modellerinden.
|Sıra
|Marka ve Model
|Versiyon
|Fiyat (TL)
|Dikkat Çeken Özellikler
|6
|Dacia Sandero Stepway
|expression stepway TCe 90 auto
|1.420.000
|Yüksek sürüş pozisyonu sunan crossover görünümlü model.
|7
|Seat Ibiza
|1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style
|1.427.500
|Dinamik tasarımı ve Volkswagen grup teknolojisi.
|8
|BYD ATTO 2
|-
|1.529.000
|Elektrikli SUV pazarına yeni giren iddialı Çin markası.
|9
|Renault Clio
|evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|1.536.000
|Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri.
|10
|Nissan Juke
|1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna
|1.549.000
|Farklı tasarımıyla dikkat çeken kompakt SUV.