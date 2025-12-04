💰FAİZSİZ KAMPANYALAR FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

Otomotiv sektöründe 2026 modellerin Şubat ayına kadar Türkiye yollarına çıkması beklenirken, markalar 2025 stoklarını eritmek için agresif kampanyalara imza atıyor. Özellikle faizsiz kredi imkanları ve takas destekleri öne çıkıyor. Bu kampanyaların etkisiyle fiyatların sınırlı yükseliş göstermesi veya sabit kalması bekleniyordu, ancak maalesef bu durum 1 milyon liranın altında bir model bulmaya yetmedi. Sektör temsilcileri, ithalat maliyetleri ve kur baskısının, kampanyaların sağladığı indirimi gölgede bıraktığını belirtiyor.