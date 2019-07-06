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Külüstür olarak bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor

Külüstür arabayı servete dönüştüren adam sosyal medyada adeta fenomen oldu. Ucuz bir fiyata yani bin 200 TL'ye aldığı aracı yaptığı modifiye ile 8 milyona sattı. Otomobil modifiye uzmanlarının hayrete düştüğü olay saniye saniye kameralara yansıdı. İşte modifiye severlerin hayranlıkla izlediği o değişimin hikayesi... Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir.

06.07.2019 00:16 - Son Güncelleme: 06.07.2019 00:33
Külüstür olarak bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor (Ford Mustang modifiye)

Bazen en kötüsüne bile şans vermek gerekir. İşte bu da onlardan biri. Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

Külüstür olarak bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor (Ford Mustang modifiye)

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

Külüstür olarak bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor (Ford Mustang modifiye)

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

Külüstür olarak bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor (Ford Mustang modifiye)

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

Külüstür olarak bin 200 TL'ye aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor (Ford Mustang modifiye)
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