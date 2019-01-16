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Infiniti QX Inspiration Concept ortaya çıktı! İşte Infiniti QX Inspiration Concept'ten ilk görüntüler...

Infiniti QX Inspiration Concept ortaya çıktı! INFITNITI, Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı QX Inspiration Concept ile "en iyi konsept otomobil" ve "en iyi iç mekân" ödüllerini kazandı. İşte INFINITI QX Inspiration Concept hakkında detaylar ve süper otomobilden kareler...

16 Ocak 2019 Çarşamba, 18:41:44 Güncelleme: 19:14:43
Infiniti QX Inspiration Concept ortaya çıktı! İşte Infiniti QX Inspiration Concept'ten ilk görüntüler...

Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve Detroit Otomobil Fuarı'ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl "en iyi konsept otomobil" ve en iyi iç mekân" ödüllerini INFINITI QX Inspiration Concept'e verdi.

Infiniti QX Inspiration Concept ortaya çıktı! İşte Infiniti QX Inspiration Concept'ten ilk görüntüler...

Model ayrıca "en yenilikçi renk, grafik ve materyal" kullanımı ödülünü de kazandı.

Infiniti QX Inspiration Concept ortaya çıktı! İşte Infiniti QX Inspiration Concept'ten ilk görüntüler...

Otomotiv üretiminde yer alan otuz baş tasarımcının oylarıyla verilen Eyeson Design Awards, yedi farklı kategoride veriliyor. Verilen bu ödül tasarımların endüstri liderleri tarafından onaylanması olarak değerlendiriliyor.

Infiniti QX Inspiration Concept ortaya çıktı! İşte Infiniti QX Inspiration Concept'ten ilk görüntüler...

INFINITI'nin Detroit'te sergilediği QX Inspiration Concept, dört tekerlekten çekiş sistemiyle elektrik motorunu bir araya getiren bir SUV olmasının yanında markanın gelecek vizyonunu da gösteriyor.

Infiniti QX Inspiration Concept ortaya çıktı! İşte Infiniti QX Inspiration Concept'ten ilk görüntüler...

İç tasarımında geleneksel teknikler kullanılan QX Inspiration Concept de Japon duygusallığından ilham alan el yapımı materyaller kullanılmış.

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