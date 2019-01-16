Infiniti QX Inspiration Concept ortaya çıktı! İşte Infiniti QX Inspiration Concept'ten ilk görüntüler...

Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve Detroit Otomobil Fuarı'ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl "en iyi konsept otomobil" ve en iyi iç mekân" ödüllerini INFINITI QX Inspiration Concept'e verdi.