İkinci el otomobilde Türkiye'de Ekim ayında en çok o markalar satıldı! Kapış kapış gidiyor! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel...
İkinci el araba almak isteyenler sıklıkla en çok tercih edilen, satılan otomobilleri ve fiyatlarını araştırıyor. 2021 yılında Türkiye'de kapış kapış satılan marka ve modeller belli oldu. İkinci el online pazarda zirvedeki marka ve modelleri liste halinde haberimizde paylaştık! Ekim raporu verilerine göre, zirvede 17 bin 509 adet satışla Volkswagen yer alırken, VW'yi 15 bin 484 adetle Renault takip ediyor. Ford markası da geri de kalmayarak 12 bin 89 adetle Renault'u izledi.İşte peynir ekmek gibi kapış kapış giden 2. el otomobil marka ve modelleri...
19.11.2021 13:48
- Son Güncelleme: 19.11.2021 13:48
Geçtiğimiz ayında Türkiye'de peynir ekmek gibi satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu. Araç almak isteyen vatandaşlar Ekim ayında en çok tercih edilen markaların listesine bakarak fikir yürütebilir. Online araç piyasasında yakından takip edilen en çok satış yapan marka ve modellere liste halinde haberimizde yer verdik. Ekonomik durumuna göre 2. ele yönelenler bir önceki ayın en çok satılan araçlarına bakarak araç alıyor. Ekim ayındaki araç satışlarında rakamların yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. Bir süredir zayıflayan talebin canlanması piyasada memnuniyetle karşılandı. İşte en çok satılan araçlar!