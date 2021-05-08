İkinci el otomobil fiyatlarında son durum ne? Online oto pazarında fiyatlar düştü mü?

DİZEL OTOMOBİLLER PAZARI DOMİNE ETTİ

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, nisanda en yüksek payı 91 bin 915 satış ve yüzde 64,42 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 47 bin 930 satış ve yüzde 33,59 payla benzinli, 1.283 satış ve yüzde 0,90 payla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 1.239 satışla yüzde 0,87 ve elektrikli otomobillerin payı da 321 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.