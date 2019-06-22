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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çabuk o modeller satılıyor

İkinci el otomobil alacaklar dikkat... Milyonlarca araç sürücüsü, ikinci el otomobil piyasasında en çabuk satabileceği arabaları merak ediyor. Artan yakıt masrafları sürücüleri, az yakan ikinci el otomobil piyasasına itiyor. Peki az yakan ikinci el otomobil marka ve modelleri hangisidir? İkinci el otomobil piyasasında en hızlı satılan araçlar hangileridir? İşte merak edilen o liste...

22.06.2019 03:29 - Son Güncelleme: 22.06.2019 03:47
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çabuk o modeller satılıyor

Sıfır otomobillerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte otomobile olan talepte yükseliş gözlemleniyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çabuk o modeller satılıyor

Otomobil alarak tatile çıkacak olanların sayısı ise oldukça fazla.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çabuk o modeller satılıyor

İkinci el otomobil satışlarının hızlanması için ise nöbetçi noterlik hizmete girdi ve hafta sonları da araç alım-satımları gerçekleştirilebiliyor.

Bununla birlikte plaka basım atölyeleri de açık tutuluyor ve plaka değişiklikleri de hafta sonu yapılabiliyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çabuk o modeller satılıyor

İkinci el otomobil tercih edilirken öncelikle aracın sorunsuz olması ve sonrasında ise fiyat/performans etkeni devreye giriyor. Bunun yanında yakıt ekonomisine de önem gösteriliyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çabuk o modeller satılıyor

Tüm bunların yanında ikinci elde değer kaybetmemesi ve satılmak istendiğinde uzun süre ilanda kalmamasına dikkat ediliyor.

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