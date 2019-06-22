İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çabuk o modeller satılıyor
İkinci el otomobil alacaklar dikkat... Milyonlarca araç sürücüsü, ikinci el otomobil piyasasında en çabuk satabileceği arabaları merak ediyor. Artan yakıt masrafları sürücüleri, az yakan ikinci el otomobil piyasasına itiyor. Peki az yakan ikinci el otomobil marka ve modelleri hangisidir? İkinci el otomobil piyasasında en hızlı satılan araçlar hangileridir? İşte merak edilen o liste...
22.06.2019 03:29
- Son Güncelleme: 22.06.2019 03:47
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