İcralık araba ve arsaları cazip fiyatlarla almak artık mümkün! Sadece 16.500 TL'ye... SGK'dan Kasım ayı yepyeni ucuza araba ve arsa satışı başladı!
SGK'dan icra yolu ile çok uygun fiyatlara ev, araç veya arsa almak artık mümkün. Pek çok kişi bu sistemi bilmese de bilenler SGK tarafından ilan yayınlandığında satışları havada kapıyor. SGK sık sık değerli menkul ve gayrimenkulleri çok çok düşük fiyatlarla satışa çıkarıyor. SGK'nın bu imkanından yararlanmak isteyenler sürekli ilanlarını araştırıyor. Bu kez otomobil ve arsa satış ilanı yayınlandı. Düşük rakamlarla hem otomobil alma hayali olanlar hem de arsa sahibi olmak isteyenlerin yüzü gülecek.
10.11.2021 09:02
- Son Güncelleme: 10.11.2021 09:02
Otomobil ve arsa satın almak isteyen vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. SGK tarafından icra yoluyla araç, ev ve arsa satışı yapıldığını bilmeyen kalmadı. Vatandaşlar artık SGK'nın yayınlayacağı yeni ilanları yakından takip ediyor. Ve beklenen son ilan da yayınlandı. SGK'nın icra satışına çıkardığı son listedeki fiyatlarla otomobil ve arsa alma hayali kuran vatandaşların yüzü gülecek. Son yayınlanan ilana göre; 130.000 TL'ye Volkswagen ve 16.500 TL'ye tarla satışı yapılıyor. İşte SGK tarafından yapılan satışın detayları...