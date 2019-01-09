Hyundai yaptı! Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli

Hyundai'nin yürüyebilen otomobili Elevate, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'a damgasını vurdu. Daha çok sel, kasırga gibi doğal afetlerde hayat kurtarması beklenen Hyundai Elevate, yüksek yerlere kolayca tırmanabilirken, çukurlara girebiliyor ve yüksek manevra kapasitesiyle farkını ortaya koyuyor. Peki Hyundai Elevate ne zaman piyasaya sürülecek? İşte Hyundai Elevate ile ilgili tüm detaylar...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 10:22:11 Güncelleme: 10:51:12
Hyundai yaptı! Bu otomobil resmen yürüyor...

Otomotiv devinin yeni oyuncağı ilk kez CES 2019 etkinliğinde ortaya çıktı. Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli.

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Hyundai yaptı! Bu otomobil resmen yürüyor...

Hyundai Elevate, diğer otomobillerden farklı olarak tekerleklerinin üzerinde gitmekten öte 'yürüyebiliyor'!

Hyundai yaptı! Bu otomobil resmen yürüyor...

Hyundai, CES 2019 kapsamında dikkatleri üzerine çekecek çok önemli bir hamle yaptı. Özel bir konseptini ilk kez gösteren şirket, ayakları yere basan otomobiliyle geliyor.

Hyundai yaptı! Bu otomobil resmen yürüyor...

Ancak bu otomobilin yapılış amacı diğerlerinden oldukça farklı elbette.

Hyundai yaptı! Bu otomobil resmen yürüyor...

Daha çok sel, kasırga gibi doğal afetlerde hayat kurtarması beklenen Hyundai Elevate, yüksek yerlere kolayca tırmanabilirken, çukurlara girebiliyor ve yüksek manevra kapasitesiyle farkını ortaya koyuyor.

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