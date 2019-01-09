Hyundai yaptı! Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli
Hyundai'nin yürüyebilen otomobili Elevate, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019'a damgasını vurdu. Daha çok sel, kasırga gibi doğal afetlerde hayat kurtarması beklenen Hyundai Elevate, yüksek yerlere kolayca tırmanabilirken, çukurlara girebiliyor ve yüksek manevra kapasitesiyle farkını ortaya koyuyor. Peki Hyundai Elevate ne zaman piyasaya sürülecek? İşte Hyundai Elevate ile ilgili tüm detaylar...
9 Ocak 2019 Çarşamba, 10:22:11 Güncelleme: 10:51:12
Otomotiv devinin yeni oyuncağı ilk kez CES 2019 etkinliğinde ortaya çıktı. Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli.
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