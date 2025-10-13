PODCAST CANLI YAYIN

Hyundai sağlık çalışanı kampanyası! ağlık, eğitim ve hukuk çalışanlarına özel Tucson'da indirim yapılacak

Hyundai Motor Türkiye, Ekim 2025 boyunca sağlık çalışanları, öğretmenler, akademisyenler, hukukçular ve yargı mensuplarına özel indirim kampanyası başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

"Özel Müşteri Desteği Programı" kapsamında TUCSON 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT modellerinde %2 oranında ekstra indirim sunuluyor.

Takvim Logo

🚗 KAMPANYA KAPSAMINDAKİ MODELLER

  • TUCSON 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT

  • TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT

Bu fırsat, yalnızca belirtilen versiyonlarda ve 01–31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Hyundai Motor Türkiye, kampanya koşullarını veya fiyatlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutuyor. Kampanya stoklarla sınırlı olup yalnızca katılımcı Hyundai yetkili satıcılarında uygulanıyor.

Takvim Logo

🎓 KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Kampanya, belirli meslek gruplarına özel olarak hazırlanmış durumda:

  • Eğitim sektörü çalışanları: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile üniversitelerde çalışan akademisyenler (öğretim görevlileri, profesörler vb.) kimlik kartı veya kurum yazısı ibraz ederek yararlanabiliyor.

  • Sağlık çalışanları: Doktor, diş hekimi, hemşire, eczacı ve veterinerler; kurum kimlik kartı veya özel muayenehane sahipleri için vergi levhası ile kampanyadan yararlanabiliyor.

  • Hukuk çalışanları: Avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri; Adalet Bakanlığı'na bağlı aktif görev belgelerini sunarak kampanyaya katılabiliyor.

Her kişi yalnızca bir araç için bu özel indirim hakkından faydalanabiliyor.

Takvim Logo

💰 EK FIRSATLAR: İ10, İ20 VE BAYON

Hyundai'nin Ekim ayı kampanyası yalnızca Tucson modelleriyle sınırlı değil. Yerli üretim i10, i20 ve BAYON modellerinde de cazip nakit indirimleri uygulanıyor. Bu kampanyadan tüm kullanıcılar yararlanabiliyor.

Takvim Logo

📄 GEREKLİ BELGELER

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Hyundai yetkili satıcısına aşağıdaki belgeleri sunması gerekiyor:

  • Kurum kimlik kartı

  • Resmi görev yazısı veya görev belgesi

  • Özel sektör çalışanları için güncel vergi levhası (gerekliyse)

Takvim Logo

🚘 2025 Hyundai Tucson Fiyat Listesi

No Versiyon Yakıt Tipi Şanzıman Tipi Liste Fiyatı
1 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.160.000 TL
2 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.240.000 TL
3 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT 2.576.000 TL
4 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.756.000 TL
Takvim Logo
5 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.011.000 TL
6 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.332.500 TL
7 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT Dizel DCT 2.722.000 TL
8 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel DCT 3.142.000 TL
9 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 3.441.500 TL

Fotoğraflar: Hyundai