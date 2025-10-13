Hyundai sağlık çalışanı kampanyası! ağlık, eğitim ve hukuk çalışanlarına özel Tucson'da indirim yapılacak
Hyundai Motor Türkiye, Ekim 2025 boyunca sağlık çalışanları, öğretmenler, akademisyenler, hukukçular ve yargı mensuplarına özel indirim kampanyası başlattı.
🚘 2025 Hyundai Tucson Fiyat Listesi
|No
|Versiyon
|Yakıt Tipi
|Şanzıman Tipi
|Liste Fiyatı
|1
|1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.160.000 TL
|2
|1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.240.000 TL
|3
|1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.576.000 TL
|4
|1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|2.756.000 TL
|5
|1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT
|Benzin
|DCT
|3.011.000 TL
|6
|1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT
|Benzin
|DCT
|3.332.500 TL
|7
|1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT
|Dizel
|DCT
|2.722.000 TL
|8
|1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT
|Dizel
|DCT
|3.142.000 TL
|9
|1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT
|Dizel
|DCT
|3.441.500 TL
Fotoğraflar: Hyundai