Hurda olarak aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı! Son hali paha biçilemez

Zamanında oldukça popüler ve güzel olan, ancak çürümeye terk edilmiş olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. 'Efsane kasa' olarak bilinen Porsche 911 marka arabayı hurdalıktan alan adam, otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Üzerinde yapılan çalışmalar tam 3 yıl sürdü. Şimdi bu otomobilin son hali paha biçilemez durumda. İşte Porsche 911'in inanılmaz değişimi...

18.01.2020 07:33 - Son Güncelleme: 18.01.2020 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





