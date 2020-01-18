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Hurda olarak aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı! Son hali paha biçilemez

Zamanında oldukça popüler ve güzel olan, ancak çürümeye terk edilmiş olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. 'Efsane kasa' olarak bilinen Porsche 911 marka arabayı hurdalıktan alan adam, otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Üzerinde yapılan çalışmalar tam 3 yıl sürdü. Şimdi bu otomobilin son hali paha biçilemez durumda. İşte Porsche 911'in inanılmaz değişimi...

18.01.2020 07:33 - Son Güncelleme: 18.01.2020 07:37
Hurda olarak aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı! Son hali paha biçilemez

Porsche 911 tüm nostalji otomobil severler için 'efsane kasa' olarak bilinmektedir.

Hurda olarak aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı! Son hali paha biçilemez

Adeta hurdalığa terk edilmiş efsane kasa Porsche 911 uzun zaman sonra gün yüzüne çıktı.

Hurda olarak aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı! Son hali paha biçilemez

Hurdalıktan satın alan kişi herkesi şaşırttı. Porsche hayranı olan bir kişi 'efsane kasa' olarak bilinen Porsche 911'i öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı.

Hurda olarak aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı! Son hali paha biçilemez

Üzerinde öyle bir çalışma yapıldı ki tam 3 yıl sürdü. Almanya Stuttgart kentindeki Porsche Müzesi'ne sunulan son hali paha biçilemez durumda.

Hurda olarak aldığı otomobili öyle bir hale getirdi ki görenlerin ağzı açık kaldı! Son hali paha biçilemez

1955 model Porsche'yi satın alan adam onu baştan yenilemeye karar verdi.

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