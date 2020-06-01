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Hurda olarak aldığı Murat 124'ü adeta baştan yarattı! Şimdi binlerce lira verseler de satmıyor

Bir döneme damga vuran ve hala ülkemizin efsane araçlarından biri olan Murat 124 artık üretilmese de halen ilgi görmeye devam ediyor. Hatta fan kulübü bile var... Şimdilerde sadece hurda olarak bulunan Murat 124'ü Paşam Sezer isimli bir vatandaş adeta baştan yarattı. Sezer, aracına gelen astronomik rakamları bile geri çevirdi. İşte Murat 124'ün son hali...

01.06.2020 17:24 - Son Güncelleme: 01.06.2020 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





