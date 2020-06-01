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Hurda olarak aldığı Murat 124'ü adeta baştan yarattı! Şimdi binlerce lira verseler de satmıyor
Hurda olarak aldığı Murat 124'ü adeta baştan yarattı! Şimdi binlerce lira verseler de satmıyor
Bir döneme damga vuran ve hala ülkemizin efsane araçlarından biri olan Murat 124 artık üretilmese de halen ilgi görmeye devam ediyor. Hatta fan kulübü bile var... Şimdilerde sadece hurda olarak bulunan Murat 124'ü Paşam Sezer isimli bir vatandaş adeta baştan yarattı. Sezer, aracına gelen astronomik rakamları bile geri çevirdi. İşte Murat 124'ün son hali...
01.06.2020 17:24
- Son Güncelleme: 01.06.2020 17:24
Hurda sayılabilecek 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor.
Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu Paşam Sezer, 12.500 liraya aldığı Murat 124'ü adeta yeniden yaptı.
Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.
43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren Paşam Sezer aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.
Paşam Sezer'e Murat 124 için astronomik teklifler gelse de o 'Ben bu aracı kızım için yaptım, benden ona baba yadigarı olarak kalacak.' diyerek tüm teklifleri elinin tersiyle itti.