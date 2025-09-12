Honda'dan 754 bin TL'ye ucuz elektrikli otomobil: Menzili şaşkına çevirdi
Elektrikli otomobiller Türkiye'de ve dünya genelinde oldukça fazla satıyor. Otomobil üreticileri ise en uygun fiyatlı elektrikli otomobili tüketiciye sunma derdinde. Bu bağlamda Honda Japonya'da 18 bin 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunduğu N-ONE e: modeliyle elektrikli araç pazarında dikkat çekiyor. 295 kilometre menzile sahip yeni Kei otomobil, Nissan'ın Sakura modelini geride bırakırken ülkede çevre dostu araçlara olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.
