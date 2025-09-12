Honda'dan 754 bin TL'ye ucuz elektrikli otomobil: Menzili şaşkına çevirdi

Honda'nın Elektrikli Kei Atağı

Honda Motor, uzun süredir beklenen ilk elektrikli hafif binek aracını Japonya'da tanıttı. N-ONE e: adını taşıyan model, 2,7 milyon yen (yaklaşık 18 bin 300 dolar – 754 bin TL) fiyatıyla piyasaya çıkıyor. Japonya gibi küçük boyutlu araçların yoğun talep gördüğü bir pazarda, bu adım hem çevreci ulaşımı teşvik etmeyi hem de şirketin elektrikli araç stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Honda, tanıtım sırasında "Bu model, elektrikli araçların günlük hayatta daha erişilebilir hale gelmesini sağlayacak" açıklamasını yaptı.