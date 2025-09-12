PODCAST CANLI YAYIN

Honda'dan 754 bin TL'ye ucuz elektrikli otomobil: Menzili şaşkına çevirdi

Elektrikli otomobiller Türkiye'de ve dünya genelinde oldukça fazla satıyor. Otomobil üreticileri ise en uygun fiyatlı elektrikli otomobili tüketiciye sunma derdinde. Bu bağlamda Honda Japonya'da 18 bin 300 dolar fiyat etiketiyle satışa sunduğu N-ONE e: modeliyle elektrikli araç pazarında dikkat çekiyor. 295 kilometre menzile sahip yeni Kei otomobil, Nissan'ın Sakura modelini geride bırakırken ülkede çevre dostu araçlara olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Honda'nın Elektrikli Kei Atağı

Honda Motor, uzun süredir beklenen ilk elektrikli hafif binek aracını Japonya'da tanıttı. N-ONE e: adını taşıyan model, 2,7 milyon yen (yaklaşık 18 bin 300 dolar – 754 bin TL) fiyatıyla piyasaya çıkıyor. Japonya gibi küçük boyutlu araçların yoğun talep gördüğü bir pazarda, bu adım hem çevreci ulaşımı teşvik etmeyi hem de şirketin elektrikli araç stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Honda, tanıtım sırasında "Bu model, elektrikli araçların günlük hayatta daha erişilebilir hale gelmesini sağlayacak" açıklamasını yaptı.

N-ONE e: Kaç Kilometre Menzil Sunuyor?

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, tek şarjla 295 kilometrelik menzil sunması. Bu performans, şu an Japonya pazarında en çok tercih edilen elektrikli Kei modeli olan Nissan Sakura'nın 180 kilometrelik menzilini geride bırakıyor.

Menzil: 295 km

Şarj: Standart hızlı şarjla 40 dakikada %80 dolum

Batarya kapasitesi: 35 kWh

Motor gücü: 80 beygir

Bu teknik özellikler, N-ONE e:'yi şehir içi kullanımda güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Kei otomobiller, Japonya'da trafik yoğunluğu, yüksek yakıt fiyatları ve park alanı sıkıntısı nedeniyle tercih edilen küçük boyutlu araç sınıfını oluşturuyor.

Japonya'da satılan her 3 otomobilden 1'i Kei segmentinde.

Honda'nın benzinli N-Box modeli, yıllardır ülkenin en çok satan aracı.

Vergi avantajı ve düşük sigorta maliyetleri, Kei otomobilleri cazip kılıyor.

Elektrikli versiyonlarının da aynı ilgiyi görmesi halinde, Japonya'daki otomotiv pazarının dinamikleri ciddi şekilde değişebilir.

Japonya'da Elektrikli Araçların Payı Ne Kadar?

BloombergNEF verilerine göre, Japonya'da 2025 yılında satılan yeni araçların yalnızca %3,4'ünün elektrikli olması bekleniyor. Bu oran:

ABD'de %11

Avrupa'da %20'nin üzerinde

Çin'de %35'in üzerinde

Bu tablo, Japonya'nın elektrikli araçlara geçişte neden geri kaldığını da gözler önüne seriyor.

Honda Yönetiminden Açıklama

Honda Japonya Bölge Başkanı Hideo Kawasaka, tanıtımda şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli araçların tanıtımına gelince, stratejimiz insanların en aşina olduğu modellerle başlamaktır. Rekabet ortamı giderek daha sertleşiyor. Honda markasının elektrikli araç pazarındaki değerini güçlendirmek için sürekli iyileştirmeler yapmayı sürdüreceğiz."

Bu açıklama, şirketin kısa vadeli hedefinin Japon tüketicisini elektrikliye alıştırmak, uzun vadeli hedefinin ise global pazarda daha büyük bir pay elde etmek olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'de Satılacak Mı?

Türkiye'de Kei segmenti bulunmuyor ancak küçük boyutlu elektrikli araçlara olan ilgi artıyor. Honda'nın bu modeli Türkiye'ye getirme ihtimali düşük olsa da, global pazarda rekabetin artmasıyla birlikte:

Batarya teknolojileri hızla ucuzlayacak.

Uygun fiyatlı şehir içi elektrikli araçlar Türkiye'de de satışa çıkabilecek.

Japon üreticilerin fiyat rekabeti, Çinli markaların baskısını azaltabilir.

Kaynak: BloombergNEF