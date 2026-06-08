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Haziran 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: 6 markada kredi koşulları ve tutarlar

Haziran'da sıfır kilometre araç almayı düşünenler için Renault, Opel, Toyota, Chery, Peugeot ve Citroën; haziran sonuna kadar geçerli sıfır faizli finansman ve takas desteği kampanyalarını duyurdu. İşte binek, elektrikli ve hafif ticari modellerde geçerli olan kredi tutarları, vade süreleri ve satın alırken dikkat edilmesi gereken kritik detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Haziran 2026 sıfır faizli araç kampanyaları

Haziran 2026, araç almayı düşünenler için ekstra bir pencere açıyor. Altı marka; sıfır faizli kredi, takas desteği veya her ikisini birden tüketicilere sunuyor. Kampanyaların büyük bölümü stoklarla sınırlı ve bir kısmı yalnızca ticari müşterilere özel.

Clio hem faizsiz hem takas destekli geliyor

Renault, Yeni Clio kampanyasını iki ayrı avantajla destekliyor: takas indirimi ve faizsiz kredi. İkisi aynı anda kullanılabiliyor.

Evolution Plus TCe 115 EDC versiyonunda takas yapan müşteriler 50 bin TL'ye varan indirim kazanıyor. Renault Finans üzerinden kullanılan 200 bin TL kredi ise 6 ay vadeyle veri faizsiz geri ödeniyor; aylık taksit yaklaşık 33 bin 333 TL.

DetayBilgi
ModelYeni Clio Evolution Plus TCe 115 EDC
Kredi tutarı200.000 TL
Vade6 ay
Faiz%0
Aylık taksit~33.333 TL
Takas desteği50.000 TL'ye kadar
Müşteri tipiBireysel
Bitiş tarihi30 Haziran 2026
Opel’de donanım seçimi maliyeti doğrudan etkiliyor

Opel, Zafira ve hafif ticari ailesini 12 ay vadeyle sıfır faize bağladı. Ancak Zafira'da donanım seçimi kritik: Edition Plus'ta faiz yok, Ultimate XL'de ise %0,99 uygulanıyor.

Zafira:

DonanımKredi tutarıVadeFaiz
Edition Plus750.000 TL12 ay%0
Ultimate XL12 ay%0,99
Opel’de hafif ticarilerde çok seçenekli kampanya fırsatları

Hafif ticari modeller (ticari müşteri):

ModelKredi tutarıVadeFaiz
Combo / Combo Cargo600.000 TL12 ay%0
Vivaro Cargo / City Van600.000–750.000 TL12 ay%0
Vivaro Kamyonet750.000 TL12 ay%0
Movano 3,5 Ton750.000 TL12 ay%0
Citroen: Ayın en geniş kampanya listesine sahip

Citroen, Haziran kampanyasını en geniş yelpazede hazırlayan marka oldu. Hem elektrikli hem içten yanmalı binek modeller, hem de hafif ticari araçlar farklı koşullarla listeye girdi.

Bireysel müşterilere özel seçenekler

Binek ve elektrikli modeller (bireysel müşteri):

ModelKredi tutarıVadeFaiz
E-C3 (elektrik)150.000 TL12 ay%0
C3 Aircross200.000 TL12 ay%0
E-C3 Aircross (elektrik)250.000 TL12 ay%0
C4 / C4 X / E-C4150.000 TL12 ay%0
Ami150.000 TL12 ay%0

Ami için alternatif seçenek de var: kredi yerine 40 bin TL nakit indirim tercih edilebiliyor.

Citroen’de ticari araçlarda 12 ay vadeli fırsat

Hafif ticari modeller (ticari müşteri):

ModelKredi tutarıVadeFaiz
Berlingo Kombi / Van280.000 TL12 ay%0
Jumpy Spacetourer280.000 TL12 ay%0
Jumpy Van280.000 TL12 ay%0
Jumper280.000 TL12 ay%0
Chery’de faizsiz kredi üzerine takas desteği de binıyor

Chery, Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerini Haziran'a özel hem faizsiz kredi hem de takas desteğiyle sunuyor. Kampanya ticari müşterilere yönelik.

ModelKredi tutarıVadeFaizTakas desteği
Tiggo 7600.000 TL6 ay%0135.000 TL'ye kadar
Tiggo 8600.000 TL6 ay%0122.000 TL'ye kadar

Takas indirimi, kredi avantajının üstüne eklendiğinde toplam maliyet farkı belirgin biçimde açılıyor.

Peugeot Rifter’ın iki ayrı donanımı kampanyaya dahil

Peugeot, binek modellerinde düşük faiz sunarken hafif ticari araç segmentini sıfır faizle destekliyor. Rifter'ın iki ayrı donanımı farklı kredi tavanlarıyla kampanyaya dahil. Partner, Expert ve Boxer ailesi ise tek çatı altında toplanmış.

Rifter (Allure ve GT):

DetayAllureGT
Kredi tutarı700.000 TL1.000.000 TL
Vade6 ay6 ay
Faiz%0%0
Müşteri tipiTicariTicari
Peugeot ticari filonun tamamına sıfır faiz

Partner, Expert ve Boxer ailesi:

ModelKredi tutarıVadeFaiz
Partner Van1.000.000 TL6 ay%0
Expert Traveller ve Van1.000.000 TL6 ay%0
Boxer Van 3,5 Ton1.000.000 TL6 ay%0
Boxer Minibüs1.000.000 TL6 ay%0
Toyota’nın ticari plakalılar için fırsatı

Toyota'nın resmi kampanya sayfasına göre Proace City ve Proace City Cargo modelleri Haziran boyunca sıfır faizli finansmanla alınabiliyor. Ancak tek koşul var: vergi levhalı ticari müşteri olmak.

6 ay sıfır faiz ile

900 bin TL'lik kredi 6 ay vadeyle ve hiç faiz eklenmeden geri ödeniyor.

DetayBilgi
ModellerProace City / Proace City Cargo
Kredi tutarı900.000 TL
Vade6 ay
Faiz%0
Müşteri tipiTicari (vergi levhalı)
Kampanya tarihleri1–30 Haziran 2026
Tam sıfır değil ama %0,99 da cazip sayılır

Her model sıfır faize giremiyor. Fırsat arayan ama listede aradığını bulamayan alıcılar için birkaç alternatif daha var.

Peugeot, 3008 ve E-3008 modellerinde 1 milyon TL'ye kadar krediyi 6 ay vadeyle %0,99 faizle sunuyor. 2008 ve E-2008'de ise 150 ile 225 bin TL arasında kredi aynı faiz oranıyla 12 ay vadeye yayılabiliyor.

MG'de de haziran ayı geçerliliğiyle 700 bin TL'ye kadar ticari kredi %0,99 faizle alınabiliyor. Belirli modellerde 70 ila 215 bin TL arasında takas desteği de kampanyaya dahil.

Kredi tutarları ve faiz oranları bayi bazında farklılık gösterebileceğinden satın alma kararından önce yetkili satıcıdan güncel fiyat ve kredi koşullarının teyit edilmesi önem taşıyor.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Takvim Kaynak Tercihleri
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