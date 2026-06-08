Haziran 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: 6 markada kredi koşulları ve tutarlar

Her model sıfır faize giremiyor. Fırsat arayan ama listede aradığını bulamayan alıcılar için birkaç alternatif daha var.

Peugeot, 3008 ve E-3008 modellerinde 1 milyon TL'ye kadar krediyi 6 ay vadeyle %0,99 faizle sunuyor. 2008 ve E-2008'de ise 150 ile 225 bin TL arasında kredi aynı faiz oranıyla 12 ay vadeye yayılabiliyor.

MG'de de haziran ayı geçerliliğiyle 700 bin TL'ye kadar ticari kredi %0,99 faizle alınabiliyor. Belirli modellerde 70 ila 215 bin TL arasında takas desteği de kampanyaya dahil.

Kredi tutarları ve faiz oranları bayi bazında farklılık gösterebileceğinden satın alma kararından önce yetkili satıcıdan güncel fiyat ve kredi koşullarının teyit edilmesi önem taşıyor.

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