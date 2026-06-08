Haziran 2026 sıfır faizli araç kampanyaları: 6 markada kredi koşulları ve tutarlar

Renault, Yeni Clio kampanyasını iki ayrı avantajla destekliyor: takas indirimi ve faizsiz kredi. İkisi aynı anda kullanılabiliyor.
Evolution Plus TCe 115 EDC versiyonunda takas yapan müşteriler 50 bin TL'ye varan indirim kazanıyor. Renault Finans üzerinden kullanılan 200 bin TL kredi ise 6 ay vadeyle veri faizsiz geri ödeniyor; aylık taksit yaklaşık 33 bin 333 TL.
|Detay
|Bilgi
|Model
|Yeni Clio Evolution Plus TCe 115 EDC
|Kredi tutarı
|200.000 TL
|Vade
|6 ay
|Faiz
|%0
|Aylık taksit
|~33.333 TL
|Takas desteği
|50.000 TL'ye kadar
|Müşteri tipi
|Bireysel
|Bitiş tarihi
|30 Haziran 2026
Opel, Zafira ve hafif ticari ailesini 12 ay vadeyle sıfır faize bağladı. Ancak Zafira'da donanım seçimi kritik: Edition Plus'ta faiz yok, Ultimate XL'de ise %0,99 uygulanıyor.
Zafira:
|Donanım
|Kredi tutarı
|Vade
|Faiz
|Edition Plus
|750.000 TL
|12 ay
|%0
|Ultimate XL
|–
|12 ay
|%0,99
Hafif ticari modeller (ticari müşteri):
|Model
|Kredi tutarı
|Vade
|Faiz
|Combo / Combo Cargo
|600.000 TL
|12 ay
|%0
|Vivaro Cargo / City Van
|600.000–750.000 TL
|12 ay
|%0
|Vivaro Kamyonet
|750.000 TL
|12 ay
|%0
|Movano 3,5 Ton
|750.000 TL
|12 ay
|%0