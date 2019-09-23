Hayrete düşürdü! Külüstür olarak aldığı arabayı 8 milyon liraya satıyor! Bin 200 TL'ye almıştı...
Külüstür arabayı servete dönüştüren adam sosyal medyadabüyük yankı uyandırdı. Bin 200 TL'ye aldığı aracı yaptığı modifiye ile 8 milyona sattı. Otomobil modifiye uzmanlarının hayrete düştüğü olay saniye saniye kameralara yansıdı. İşte modifiye severlerin hayranlıkla izlediği o değişimin hikayesi... Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir.
23.09.2019 21:59
- Son Güncelleme: 23.09.2019 22:00
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