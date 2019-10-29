Hacı Murat'ı yüz binlerce liraya satmadı! Hurda olarak aldı sonrasında görenler şoke oldu

"Hacı Murat" veya "Hacı Muro" diye adlandırılan otomobilleri vatandaşlar modifiye yaparak yeniden yollara çıktı. Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil olan Murat 124 ya da yaygın ismiyle 'Hacı Murat', 49 yaşında girdi. 12 Şubat 1971 yılında Bursa fabrikasında üretimine başlanılan otomobilden, 134 bin 867 adet üretildi. 1976 yılında üretimi durdurulan efsane otomobilin 1984 yılında 'Serçe' ismiyle yeniden üretimine başlanmış olsa da, 1995 yılında bu kez üretim tamamen durduruldu.. Bir otomobil sever 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor.

29.10.2019 12:59 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





