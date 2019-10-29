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Hacı Murat'ı yüz binlerce liraya satmadı! Hurda olarak aldı sonrasında görenler şoke oldu

"Hacı Murat" veya "Hacı Muro" diye adlandırılan otomobilleri vatandaşlar modifiye yaparak yeniden yollara çıktı. Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil olan Murat 124 ya da yaygın ismiyle 'Hacı Murat', 49 yaşında girdi. 12 Şubat 1971 yılında Bursa fabrikasında üretimine başlanılan otomobilden, 134 bin 867 adet üretildi. 1976 yılında üretimi durdurulan efsane otomobilin 1984 yılında 'Serçe' ismiyle yeniden üretimine başlanmış olsa da, 1995 yılında bu kez üretim tamamen durduruldu.. Bir otomobil sever 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor.

29.10.2019 12:59 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:59
Hurda olarak aldı! Hacı Murat'ı yüz binlerce liraya satmadı! Görenler şoke oldu

12 Şubat 1971 yılında Bursa fabrikasında üretimine başlanılan otomobilden, 134 bin 867 adet üretildi. 1976 yılında üretimi durdurulan efsane otomobilin 1984 yılında 'Serçe' ismiyle yeniden üretimine başlanmış olsa da, 1995 yılında bu kez üretim tamamen durduruldu. Reklam ve sinema filmleri sayesinde Murat 124'e olan ilgi artmaya başlarken, "Hacı Murat" veya "Hacı Muro" diye adlandırılan otomobilleri vatandaşlar modifiye yaparak yeniden yollara çıkardı.

Hurda olarak aldı! Hacı Murat'ı yüz binlerce liraya satmadı! Görenler şoke oldu

Bugün Murat 124'ü halen kullananların söylediklerine göre, 'Hacı Murat' onlar için bir otomobilin daha da ötesinde bir anlam ifade ediyor..

Hurda olarak aldı! Hacı Murat'ı yüz binlerce liraya satmadı! Görenler şoke oldu

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde oto kaporta ustası babasının yanında çalışan 25 yaşındaki Samet Öztürkoğlu, 2 bin liraya satın aldığı hurda Tofaş Murat 124 marka otomobili 10 bin lira harcayarak orijinaline uygun yeniledi.

Hurda olarak aldı! Hacı Murat'ı yüz binlerce liraya satmadı! Görenler şoke oldu

Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Samet Öztürkoğlu, 1976 model hurda otomobili, sahibinden 2 bin liraya satın aldı.

Hurda olarak aldı! Hacı Murat'ı yüz binlerce liraya satmadı! Görenler şoke oldu

Öztürkoğlu, Aydın Öztürkoğlu'nun işerinde otomobili Türkiye'nin dört yanından topladığı orijinal parçalarla yeniden yaptı. Öztürkoğlu, 1 yılda tamamladığı otomoili iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar yeniledi. Samet Öztürkoğlu, 10 bin lira harcayarak yaptığı çocukluğunun otomobili Murat 124'ü kendisi kullanıyor. .

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