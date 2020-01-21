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Ford Taunus uğruna evinin duvarlarını deldi! Son görüntüsü ile herkesi hayran bıraktı

1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Zaman zaman Almanya'dan ilçeye gelen ve aracın bakımını yapan Uysal, otomobilini bir daha kullanmadı. Ve o araç yıllar sonra öyle bir hale geldi ki görenler inanamadı. Almanya ve bazı diğer ülkelerde satılmış Ford modelleri serisinin adı. Adını Almanya'daki Taunus Dağları'ndan alan modeller, 1939 yılında ilk kez üretilmiş ve 1993'te kadar çeşitli tiplerde üretimi sürmüştür. En son olarak 1990 - 1993 arası GT ve GTS serisi üretilmiştir.

21.01.2020 12:29 - Son Güncelleme: 21.01.2020 12:29
Ford Taunus uğruna evinin duvarlarını deldi! Son görüntüsü ile herkesi hayran bıraktı

Ona ulaşmak için duvarları deldi... 1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Uysal'ın bu davranışı hayli ilginç. Ama o aracı asla unutmadı ve yıllar sonra otomobilini tekrar gömülü olduğu yerden çıkardı. Ve o araç yıllar sonra öyle bir hale geldi ki görenler inanamadı.

Ford Taunus uğruna evinin duvarlarını deldi! Son görüntüsü ile herkesi hayran bıraktı

Türkiye'ye 1998 yılında kesin dönüş yapan Uysal, otomobilini yine bulunduğu yerden çıkarmadı.

Ford Taunus uğruna evinin duvarlarını deldi! Son görüntüsü ile herkesi hayran bıraktı

DUVARI KIRDIRIP OTOMOBİLİ ÇIKARTTI

Aradan geçen 37 yılın ardından binada onarım yapmayı planlayan Uysal, evin giriş katında tuttuğu otomobilini çıkarmak amacıyla önce duvarları kırdırdı.

Ford Taunus uğruna evinin duvarlarını deldi! Son görüntüsü ile herkesi hayran bıraktı

Uysal, daha sonra çekici yardımıyla otomobilini başka bir garaja götürdü.

Ford Taunus uğruna evinin duvarlarını deldi! Son görüntüsü ile herkesi hayran bıraktı

"İLK GÜNKÜ GİBİ HALA ORİJİNAL"

İlçede akaryakıt istasyonu bayisi bulunan Uysal, "Otomobilim ilk günkü gibi orijinal.

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