Ford Taunus uğruna evinin duvarlarını deldi! Son görüntüsü ile herkesi hayran bıraktı

1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Zaman zaman Almanya'dan ilçeye gelen ve aracın bakımını yapan Uysal, otomobilini bir daha kullanmadı. Ve o araç yıllar sonra öyle bir hale geldi ki görenler inanamadı. Almanya ve bazı diğer ülkelerde satılmış Ford modelleri serisinin adı. Adını Almanya'daki Taunus Dağları'ndan alan modeller, 1939 yılında ilk kez üretilmiş ve 1993'te kadar çeşitli tiplerde üretimi sürmüştür. En son olarak 1990 - 1993 arası GT ve GTS serisi üretilmiştir.

21.01.2020 12:29 - Son Güncelleme: 21.01.2020 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





