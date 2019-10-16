Ford Mustang'i 1.200 liraya almıştı restore etti! 8 milyon liraya böyle sattı

FORD MUSTANG

Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir. 17 Nisan 1964 yılındaki New York Fuarında görücüye çıkan otomobil 1964 yılında başrolünde Sean Connery'in oynadığı James Bond Goldfinger(Altın Parmak) filminde boy göstermiştir. Ayrıca 17 Şubat 2008'de ABD'de gösterime giren Knight Rider sinema filminde de kendi kendine hareket edebilebilen, konuşabilen akıllı otomobil KITT ise 5. nesil Ford Mustang GT500KR Shelby kullanılmaktadır.

2015 Yılında Ford Mustang 'i yeniledi . Convertible ve Fastback gövde tipleriyle piyasaya sürülen Mustang 2,3 EcoBoost ve 5.0 V8 motor seçenekleriyle alıcıya çıktı. 2015 Mustang GT Shelby GT350 de bu kasa üzeride yeniden doğdu.