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Ford Mustang'i 1.200 liraya almıştı restore etti! 8 milyon liraya böyle sattı

Ford'un efsane otomobili Mustang yeniden doğdu. Hurda olarak 1.200 liraya aldığı efsane araba Ford Mustang'ı modifiye edip 8 milyona satan adam sosyal medyada olay oldu. Yaptığı modifiye ile otomobili adete tanınmaz bir hale getiren otomobil sever görenleri adeta şaşkına çevirdi. İşte modifiye ile gelen ve ortaya çıkan muhteşem otomobil... Mustang, Amerikan otomobil üreticisi Ford tarafından yine kendi ürettikleri Ford Falcon modelinden esinlenilerek üretilen ve artık efsaneler arasına ismini yazdırmış bir "Pony Car". Hatta "Pony Car" sınıfının doğuşu da Ford Mustang ile birlikte olmuş.

16.10.2019 09:19 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:19
Müthiş 1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i restore etti! 8 milyon liraya böyle sattı

FORD MUSTANG

Ford Mustang, Ford tarafından Ford Falcon modelinden esinlenerek üretilen otomobil, ilk kez 9 Mart 1964'te Ford'un Michigan Dearborn'daki tesislerinde üretilmiştir. 17 Nisan 1964 yılındaki New York Fuarında görücüye çıkan otomobil 1964 yılında başrolünde Sean Connery'in oynadığı James Bond Goldfinger(Altın Parmak) filminde boy göstermiştir. Ayrıca 17 Şubat 2008'de ABD'de gösterime giren Knight Rider sinema filminde de kendi kendine hareket edebilebilen, konuşabilen akıllı otomobil KITT ise 5. nesil Ford Mustang GT500KR Shelby kullanılmaktadır.

2015 Yılında Ford Mustang 'i yeniledi . Convertible ve Fastback gövde tipleriyle piyasaya sürülen Mustang 2,3 EcoBoost ve 5.0 V8 motor seçenekleriyle alıcıya çıktı. 2015 Mustang GT Shelby GT350 de bu kasa üzeride yeniden doğdu.

Müthiş 1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i restore etti! 8 milyon liraya böyle sattı

Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

Müthiş 1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i restore etti! 8 milyon liraya böyle sattı

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

Müthiş 1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i restore etti! 8 milyon liraya böyle sattı

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

Müthiş 1200 TL'ye aldığı Ford Mustang'i restore etti! 8 milyon liraya böyle sattı

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

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