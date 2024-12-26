Engelli araçlarda %20 yerli sınırı ne zaman resmileşecek? 2025 ÖTV muafiyetli araçlar listesi! Renault, Skoda, Toyota, Fiat...

Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımında uygulanacak yeni limit ve düzenlemeler netleşti. 2025 yılına ait ÖTV muafiyeti kapsamında araç alımı yapmak isteyenler için belirlenen üst limitte önemli bir artış gerçekleşti.
%20 YERLİ OTOMOBİL KURALI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle engelliler araçlarını 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek. 10 yıl boyunca araç satılamayacak. Engellilerin alacakları ÖTV'siz araçlarda yüzde 20'lik yerlilik oranı aranacak. Böylece ithal lüks araçlar engelli aracı olamayacak. Yapılan değişikliğin bu akşam Resmi gazete'de yayımlanması bekleniyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2025
-Togg T10X
- Skoda Karoq
- VW T-Cross
- Peugeot 3008
- Opel Grandland
- Citroen C5 Aircross
- Honda HR-V
-Toyota Corolla
- FIAT Egea
- Renault Austral
- Skoda Octavia
- VW T-Roc
ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025
2025 yılı için engelli araç alımlarında uygulanacak ÖTV muafiyetli üst limit, yeniden değerleme oranına göre belirlendi.
📌 2024 yılı limiti: 1.561.255 TL
📌 2025 yılı limiti: 2.247.114 TL (yüzde 43,93 artış)
Engel Oranı: En az %90 engeli bulunan bireyler ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.
Araç Kullanımı: Engelli bireyin 18 yaş altında olması veya araç kullanamayacak durumda olması halinde aile bireyleri aracı kullanabilir.
Araç Değiştirme Süresi: Araç alımları artık 5 yılda bir yerine, 10 yılda bir gerçekleştirilebilecek.
ÖTV MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması olmadığı gibi belirleyeceği kişiler de ÖTV'siz aracı kullanabiliyor.
Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.