En ucuz otomobil listesinde zirvede o var! Herkes Fiat Egea sanıyor ama değil

Fiat Egea'nın sektördeki liderliği, Renault Clio'nun yeni fiyatları ve sunduğu kampanyalarla sarsılıyor. Daha kompakt tasarımı ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla tanınan Clio, cazip fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.
FİAT EGEA VE RENAULT CLİO
Fiat Egea, geniş iç hacmi ve farklı kasa tipleriyle (sedan, hatchback, station wagon) özellikle aileler için tercih edilen bir model olarak biliniyor. Benzinli, dizel ve LPG motor seçenekleri sunması da bu modelin popülerliğini artıran unsurlardan biri. Bunun yanında, düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyat politikasıyla öne çıkan Egea, uzun yıllardır segmentindeki liderliğini sürdürüyor.