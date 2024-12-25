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En ucuz otomobil listesinde zirvede o var! Herkes Fiat Egea sanıyor ama değil

Fiat Egea, uzun yıllardır uygun fiyatı ve geniş donanım seçenekleriyle otomobil tutkunlarının favorisi olmaya devam ederken, Renault Clio yeni fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Güncel fiyatları ve kampanyalarıyla öne çıkan Clio, en ucuz otomobil listelerinde baş sıraya yerleşti. İşte Clio'nun güncel fiyat listesi ve kampanya detayları…

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 20:08 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 20:08
En ucuz otomobil listesinde zirvede o var! Herkes Fiat Egea sanıyor ama değil

Fiat Egea'nın sektördeki liderliği, Renault Clio'nun yeni fiyatları ve sunduğu kampanyalarla sarsılıyor. Daha kompakt tasarımı ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla tanınan Clio, cazip fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.

En ucuz otomobil listesinde zirvede o var! Herkes Fiat Egea sanıyor ama değil

FİAT EGEA VE RENAULT CLİO

Fiat Egea, geniş iç hacmi ve farklı kasa tipleriyle (sedan, hatchback, station wagon) özellikle aileler için tercih edilen bir model olarak biliniyor. Benzinli, dizel ve LPG motor seçenekleri sunması da bu modelin popülerliğini artıran unsurlardan biri. Bunun yanında, düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyat politikasıyla öne çıkan Egea, uzun yıllardır segmentindeki liderliğini sürdürüyor.

En ucuz otomobil listesinde zirvede o var! Herkes Fiat Egea sanıyor ama değil

Renault Clio ise modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle şehir içi kullanıma uygun, yakıt tasarruflu ve kompakt yapısı, Clio'yu tercih eden kullanıcıların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Şehirde pratik bir sürüş deneyimi sunan Clio, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

En ucuz otomobil listesinde zirvede o var! Herkes Fiat Egea sanıyor ama değil

RENAULT CLİO'NUN GÜNCEL FİYATLARI

Renault Clio, yıl sonuna özel kampanyalar ve güncel fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının ilgisini topluyor. İşte Clio'nun fiyat listesi:

  • Equilibre 1.0 TCe 90 hp: 1.065.000 TL
  • Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.189.900 TL
  • Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.285.000 TL
  • Techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145 hp: 1.665.000 TL

Renault'un yıl sonuna özel kampanyaları sayesinde bu fiyatların daha da düşmesi mümkün. Güncel detaylar için Renault'un resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

En ucuz otomobil listesinde zirvede o var! Herkes Fiat Egea sanıyor ama değil

RENAULT'UN KAMPANYA DETAYLARI

Renault, yalnızca Clio'da değil, diğer modellerinde de avantajlı kampanyalar sunuyor. Öne çıkan fırsatlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Megane Sedan: 200 bin TL krediye 12 ay vadede sıfır faiz avantajı.
  • Megane E-Tech Elektrikli: Ticari müşterilere özel 500 bin TL krediye 12 ay vadeli sıfır faiz imkânı.
  • Clio E-Tech Elektrikli: 1,99 faiz oranıyla 200 bin TL kredi fırsatı.