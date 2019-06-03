En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019? En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar?
Bu listeye bakmadan otomobil almayın... En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar? Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. Yüksek otomobil fiyatları yüzünden ikinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmayacak ikinci el ucuz araba modellerini merak ediyor. İşte en ucuz araba marka ve modellerini içeren o liste...
03.06.2019 19:26
- Son Güncelleme: 03.06.2019 20:19
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