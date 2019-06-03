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En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019? En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Bu listeye bakmadan otomobil almayın... En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar? Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. Yüksek otomobil fiyatları yüzünden ikinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmayacak ikinci el ucuz araba modellerini merak ediyor. İşte en ucuz araba marka ve modellerini içeren o liste...

03.06.2019 19:26 - Son Güncelleme: 03.06.2019 20:19
En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019? En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Yüksek otomobil fiyatları nedeniyle ikinci ele yönelen tüketiciler bütçelerine göre araba aramaya başladı.

En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019? En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor.

En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019? En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor.

İŞTE 30 BİN LİRAYA SATILAN İKİNCİ EL ARABALAR...

En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019? En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Volkswagen Passat 2000 model

En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019? En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Volkswagen Golf 1999 model

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