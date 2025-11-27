Elektrikli Araç Tahtı Sarsılıyor: Tesla Satışları Neden Çöktü?

-
Ekim Ayı Çöküşü: Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Tesla'nın Avrupa genelindeki satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tam yüzde 48,5 düştü.
Yıllık Gerileme: Yıl genelinde bölgedeki satışlar yaklaşık yüzde 30 düşerken, sektör genelindeki elektrikli araç satışları ise aynı dönemde yüzde 26 arttı. Bu, Tesla'nın pazar payının eridiğini gösteriyor.
Volkswagen Liderliği: Almanya merkezli dev üretici Volkswagen, bu yıl eylül ayına kadar elektrikli araç satışlarını yüzde 78,2 artırarak 522.600 adede ulaştı. Bu rakam, Tesla'nın satışlarının üç katına denk geliyor.
BYD Farkı: Çinli BYD, ekim ayında Avrupa'da 17.470 araç satarak Tesla'nın satışlarının iki katından fazlasını gerçekleştirdi.