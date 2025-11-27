Elektrikli Araç Tahtı Sarsılıyor: Tesla Satışları Neden Çöktü?

🎯 RAKİPLER GÜÇLENİYOR: DAHA FAZLA MODEL, DAHA UYGUN FİYAT

Analistlere göre, Tesla'nın satış listelerinde gerilemesinin temel nedenleri var:

Dar Ürün Gamı: Tesla, pazarda yalnızca Model 3 sedan ve Model Y SUV gibi iki ana model sunuyor. Rakiplerin ürün yelpazesi ise hızla genişliyor.

Rekabetçi Fiyatlar: Avrupa'da 30.000 doların altında satılan bir düzineden fazla elektrikli model bulunuyor. Rakipler, çoğu zaman daha gelişmiş ve uygun fiyatlı seçeneklerle pazara giriyor.

Yeni Modeller Yolda: Elektrikli araç satın alma rehberi Electrifying.com'a göre, gelecek yıl piyasaya en az 50 yeni elektrikli model çıkacak ve bunların hiçbiri Tesla değil.