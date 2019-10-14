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Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil görenleri şaşırtıyor!

Elazığ'dan gelen görüntüler görenleri oldukça şaşırttı. Peki bu şaşkınlığın sebebi ne? Bu evin yanından geçenlerden kimileri gözlerini alamıyor. Kimileri dayanamayıp gelip soruyor! Elazığ'daki bu evin bahçesinde tam 50 otomobil var. Sebebini öğrenenler ise gerçekten çok şaşırıyor! Elazığ'da 40 yıl oto dönüşüm işi yapıp emekli olan Selami Günaydın, 14 yaşında başladığı mesleğinden kopamayınca hobi olarak aralarında 1970 model otomobillerin de olduğu 50 aracı evinin bahçesine yerleştirdi. Şimdi gelen geçen herkes kapısındaki otomobillere bakıyor.

14.10.2019 11:37 - Son Güncelleme: 14.10.2019 11:39
Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil görenleri şaşırtıyor!

Günaydın, gününün büyük bir bölümünü evin bahçesinde araçları ile geçiriyor. İçinde 1970 yılların gözdesi 'Anadol'lardan da olan koleksiyonluk araçların olduğu bahçeyi görenler ise ilk başta hurdalık zannediyor.

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil görenleri şaşırtıyor!

Yazlık evinde bahçe ve araçlarla uğraşan Selami Günaydın, "Buradaki araçların eksikleri olduğu zaman eksiklerini sağlam olanlardan alıyorum. Zaten birçoğu çalışır ve yürür durumda. Severek yapıyorum.

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil görenleri şaşırtıyor!

Yol cadde üzeri olduğu için kimisi gelip 'hurdacı mısın, bana parça ver', kimisi de gelip 'sen ne iş yapıyorsun' diyor. Bu beni biraz sıkıyor ama diğer taraftan hoşuma gidiyor, çünkü işim bu" dedi. Gün boyu araçlarla uğraştığını aktaran Günaydın, "Ben burada kendi kendime tulumumu giyinip arabanın dibine yatıyorum. Kendi kendime burada boya yapmaya çalışıyorum.

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil görenleri şaşırtıyor!

Birdenbire kopamıyorum. Bunlar zaten çalışır vaziyette. Altta yerim var. Nasip olursa bunları hizaya alacağım. Bunların yılda bir cilaları, motor bakımlarını yapacağım. Çekicim de var zaten, götürüp sanayide burada yapılmayan bakımlarını yaptırıp tekrar buraya getireceğim.

Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil görenleri şaşırtıyor!

2 tane oğlum var, onlar geri dönüşüm işine bakıyorlar. Ben kendimi emekli ettim. Ben işimi ağaç, çiçek gibi şeylere dönüştürdüm.

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