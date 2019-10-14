Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil görenleri şaşırtıyor!

Yol cadde üzeri olduğu için kimisi gelip 'hurdacı mısın, bana parça ver', kimisi de gelip 'sen ne iş yapıyorsun' diyor. Bu beni biraz sıkıyor ama diğer taraftan hoşuma gidiyor, çünkü işim bu" dedi. Gün boyu araçlarla uğraştığını aktaran Günaydın, "Ben burada kendi kendime tulumumu giyinip arabanın dibine yatıyorum. Kendi kendime burada boya yapmaya çalışıyorum.