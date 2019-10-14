Elazığlının bahçesindeki 50 otomobil görenleri şaşırtıyor!
Elazığ'dan gelen görüntüler görenleri oldukça şaşırttı. Peki bu şaşkınlığın sebebi ne? Bu evin yanından geçenlerden kimileri gözlerini alamıyor. Kimileri dayanamayıp gelip soruyor! Elazığ'daki bu evin bahçesinde tam 50 otomobil var. Sebebini öğrenenler ise gerçekten çok şaşırıyor! Elazığ'da 40 yıl oto dönüşüm işi yapıp emekli olan Selami Günaydın, 14 yaşında başladığı mesleğinden kopamayınca hobi olarak aralarında 1970 model otomobillerin de olduğu 50 aracı evinin bahçesine yerleştirdi. Şimdi gelen geçen herkes kapısındaki otomobillere bakıyor.
Yol cadde üzeri olduğu için kimisi gelip 'hurdacı mısın, bana parça ver', kimisi de gelip 'sen ne iş yapıyorsun' diyor. Bu beni biraz sıkıyor ama diğer taraftan hoşuma gidiyor, çünkü işim bu" dedi. Gün boyu araçlarla uğraştığını aktaran Günaydın, "Ben burada kendi kendime tulumumu giyinip arabanın dibine yatıyorum. Kendi kendime burada boya yapmaya çalışıyorum.