Dikiz aynasındaki düğmenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Süs asmak için değilmiş
Her gün milyonlarca sürücü bazen iş bazen de seyahat için otomobil kullanıyor. Bu sırada dikiz aynasından da gözümüzü ayırmıyoruz. Fakat basit bir dikiz aynası aslında büyük bir sır barındırıyormuş ama farkında değilmişiz. Dikiz aynasındaki minik düğmenin ne iş yaradığını biliyor musunuz? İşte dikiz aynasından, ikaz lambalarına kadar otomobiller hakkında bilmediklerimiz.
19.03.2020 11:10
- Son Güncelleme: 19.03.2020 11:10
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte otomobillerde bulunan araç ikaz lambaları ve anlamları...
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