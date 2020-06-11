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Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Eğer otomobilinizde o uyarı ışığı yanıyorsa dikkat!

Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte hayat kurtaran o bilgiler...

11.06.2020 18:41 - Son Güncelleme: 11.06.2020 22:15
Hayat kurtaran bilgiler! Eğer otomobilinizde bu ışık yanıyorsa...

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

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Hayat kurtaran bilgiler! Eğer otomobilinizde bu ışık yanıyorsa...

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

Hayat kurtaran bilgiler! Eğer otomobilinizde bu ışık yanıyorsa...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

Hayat kurtaran bilgiler! Eğer otomobilinizde bu ışık yanıyorsa...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Hayat kurtaran bilgiler! Eğer otomobilinizde bu ışık yanıyorsa...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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