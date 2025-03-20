Audi A4 532.500 TL, Mercedes 586.250 TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

İhaleye çıkacak araçlar arasında 2004 model Mercedes-Benz E 280 CDI ve 2007 model Audi A4 bulunuyor. Araçlar, belirlenen teminat bedelleri ve başlangıç fiyatları üzerinden alıcılara sunulacak.
HALEYE ÇIKARILAN ARAÇLAR VE DETAYLARI
AUDİ A4
İhale Numarası: 2506ERG20240419A603
Yıl: 2007
Kilometre: 214.733 km
Vites: Manuel
Motor Hacmi: 1.968 cc
Yakıt Türü: Dizel
Bulunduğu Yer: Konya OSB Geçici Depolama Yeri
Satışa Esas Bedel: 550.000 TL
Teminat Bedeli: 55.000 TL
Başlangıç Bedeli: 412.500 TL
İhale Bitiş Tarihi: 21 Mart 2025 - 09:05
MERCEDES-BENZ E 280 CDI
İhale Numarası: 2506ERG20240420A604
Yıl: 2004
Kilometre: 381.122 km
Vites: Otomatik
Motor Hacmi: 3.222 cc
Yakıt Türü: Dizel
Bulunduğu Yer: Konya OSB Geçici Depolama Yeri
Satışa Esas Bedel: 775.000 TL
Teminat Bedeli: 77.500 TL
Başlangıç Bedeli: 581.250 TL
İhale Bitiş Tarihi: 21 Mart 2025 - 09:10
İHALEYE KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLAR
İhaleye katılım sağlamak isteyen alıcılar için belirlenen genel ve özel şartlar şu şekildedir:
Araçlar, mevcut durumlarıyla satışa sunulmakta olup, ihale katılımcıları araçları olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır.
Araçların hasar kayıtlarıyla ilgili bilgiler satışa sunan kurum tarafından belirtilmemekte olup, alıcıların bu bilgileri kendi sorumluluklarında araştırmaları gerekmektedir.
İhale kazananları, kazandıkları araçların bedelini yedi gün içinde ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmaması durumunda ihale iptal edilecek ve teminat bedeli irat kaydedilecektir.
Araçların ihale bedeli ödendikten sonra on gün içinde teslim alınması zorunludur.
İhalede belirlenen satış bedeline ek olarak %1,517 oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Ayrıca damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca hesaplanarak alıcı tarafından ödenecektir.
Alıcılar, araçların tescili ve kullanımına dair gerekli tüm yasal işlemleri kendileri yerine getirmekle yükümlüdür.
Fotoğraflar: https://eihale.gov.tr/