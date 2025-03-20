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Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

Konya OSB Geçici Depolama Yeri'nde düzenlenecek elektronik ihale kapsamında iki otomobil satışa sunuluyor. İhale süreci, 13 Mart 2025 tarihinde araçların incelenmesiyle başlayacak olup, teklif verme süreci 18 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Mart 2025 tarihinde sona erecektir.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 22:07 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 22:08
Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

İhaleye çıkacak araçlar arasında 2004 model Mercedes-Benz E 280 CDI ve 2007 model Audi A4 bulunuyor. Araçlar, belirlenen teminat bedelleri ve başlangıç fiyatları üzerinden alıcılara sunulacak.

Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

HALEYE ÇIKARILAN ARAÇLAR VE DETAYLARI

AUDİ A4

İhale Numarası: 2506ERG20240419A603

Yıl: 2007

Kilometre: 214.733 km

Vites: Manuel

Motor Hacmi: 1.968 cc

Yakıt Türü: Dizel

Bulunduğu Yer: Konya OSB Geçici Depolama Yeri

Satışa Esas Bedel: 550.000 TL

Teminat Bedeli: 55.000 TL

Başlangıç Bedeli: 412.500 TL

İhale Bitiş Tarihi: 21 Mart 2025 - 09:05

Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

MERCEDES-BENZ E 280 CDI

İhale Numarası: 2506ERG20240420A604

Yıl: 2004

Kilometre: 381.122 km

Vites: Otomatik

Motor Hacmi: 3.222 cc

Yakıt Türü: Dizel

Bulunduğu Yer: Konya OSB Geçici Depolama Yeri

Satışa Esas Bedel: 775.000 TL

Teminat Bedeli: 77.500 TL

Başlangıç Bedeli: 581.250 TL

İhale Bitiş Tarihi: 21 Mart 2025 - 09:10

Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

İHALEYE KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLAR

İhaleye katılım sağlamak isteyen alıcılar için belirlenen genel ve özel şartlar şu şekildedir:

  • Araçlar, mevcut durumlarıyla satışa sunulmakta olup, ihale katılımcıları araçları olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır.

  • Araçların hasar kayıtlarıyla ilgili bilgiler satışa sunan kurum tarafından belirtilmemekte olup, alıcıların bu bilgileri kendi sorumluluklarında araştırmaları gerekmektedir.

Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

  • İhale kazananları, kazandıkları araçların bedelini yedi gün içinde ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmaması durumunda ihale iptal edilecek ve teminat bedeli irat kaydedilecektir.

  • Araçların ihale bedeli ödendikten sonra on gün içinde teslim alınması zorunludur.

Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

  • İhalede belirlenen satış bedeline ek olarak %1,517 oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Ayrıca damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca hesaplanarak alıcı tarafından ödenecektir.

  • Alıcılar, araçların tescili ve kullanımına dair gerekli tüm yasal işlemleri kendileri yerine getirmekle yükümlüdür.

Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL! Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı

Fotoğraflar: https://eihale.gov.tr/