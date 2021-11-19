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Haberler Otomobil Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL'ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...

Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL'ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte binlerce araç sahibine zorunlu olan kış lastiği uygulamasıda devreye giriyor. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Peki hangi araçlara kış lastiği zorunlu? Vatandaşlar harıl harıl 'ben de kış lastiği taktırmak zorunda mıyım?' diye araştırmalar yapıyor. Kış lastiği zorunluluğu sadece belirli araçlar için geçerli. 1 Aralık'tan itibaren o araçlara kış lastiği taktırılmaz ise araba sahiplerine ceza verilecek. Yaklaşık 900 TL cezası bulunan kış lastiği zorunluluğu için 81 il genelinde denetimler de yapılacak. İşte detaylar...

19.11.2021 14:29 - Son Güncelleme: 19.11.2021 14:29
Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık’ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL’ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...

Aracı olanları ilgilendiriyor! Kış mevsiminin gelmesiyle beraber tüm otomobil sahiplerini ilgilendiren süreç başlıyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasına çok az bir süre kaldı. Arabasına kış lastiği taktırmayan sürücülere tam 835 TL ceza kesilecek. Vatandaşlar Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Sıfır ve 2. el kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte başlıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık’ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL’ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...

ZORUNLU KIŞ LAŞTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zorunlu Kış Lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastiği uygulamasını kullanmayanlara da para cezası verilecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan uygulama için şimdiden lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık’ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL’ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Kış lastiği uygulaması 1 Nisan'a kadar devam edecek.

Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık’ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL’ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYANLARIN CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu kabul ediliyor.

Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık’ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL’ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...

2021 yılı için kış lastiği taktırmayanlar için cezası 835 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2022'ye girince bu rakam güncellenecektir. Eğer kesilen cezanın 15 gün içinde ödemesi yapılırsa yüzde 25 oranında indirim uygulanır.

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