Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık’ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL’ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...

Aracı olanları ilgilendiriyor! Kış mevsiminin gelmesiyle beraber tüm otomobil sahiplerini ilgilendiren süreç başlıyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasına çok az bir süre kaldı. Arabasına kış lastiği taktırmayan sürücülere tam 835 TL ceza kesilecek. Vatandaşlar Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Sıfır ve 2. el kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte başlıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...