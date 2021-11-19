Arabası olanlar dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor takmayanlara 1.000 TL'ye yakın ceza uygulanacak! 5 ay boyunca zorunlu...
Kış aylarının gelmesiyle birlikte binlerce araç sahibine zorunlu olan kış lastiği uygulamasıda devreye giriyor. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Peki hangi araçlara kış lastiği zorunlu? Vatandaşlar harıl harıl 'ben de kış lastiği taktırmak zorunda mıyım?' diye araştırmalar yapıyor. Kış lastiği zorunluluğu sadece belirli araçlar için geçerli. 1 Aralık'tan itibaren o araçlara kış lastiği taktırılmaz ise araba sahiplerine ceza verilecek. Yaklaşık 900 TL cezası bulunan kış lastiği zorunluluğu için 81 il genelinde denetimler de yapılacak. İşte detaylar...
Aracı olanları ilgilendiriyor! Kış mevsiminin gelmesiyle beraber tüm otomobil sahiplerini ilgilendiren süreç başlıyor. Zorunlu kış lastiği uygulamasına çok az bir süre kaldı. Arabasına kış lastiği taktırmayan sürücülere tam 835 TL ceza kesilecek. Vatandaşlar Kış lastiği hangi araçlara zorunlu? Sıfır ve 2. el kış lastiği fiyatları ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu hangi tarihte başlıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYANLARIN CEZASI NE KADAR?
Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu kabul ediliyor.