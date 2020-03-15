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Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Mutlaka dikkat edin!

Otomobildeki lambalar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

15.03.2020 16:52 - Son Güncelleme:
Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Mutlaka dikkat edin!

Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için otomobil kullanıyor. Peki otomobillerimizdeki uyarı lambalarının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Birçoğumuzun önemsiz sanıp dikkate almadığı o uyarılar otomobiliniz için hayati önem taşıyabilir! Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmiyor.

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Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Mutlaka dikkat edin!

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Mutlaka dikkat edin!

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Mutlaka dikkat edin!

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Arabanızda bu ışık yanıyorsa... Mutlaka dikkat edin!

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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