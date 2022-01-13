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Haberler Otomobil Almanların gözü TOGG'da! Yerli ve milli araba TOGG'un C Sedan modeli büyük beğeni aldı: Türkler büyük düşünüyor

Almanların gözü TOGG'da! Yerli ve milli araba TOGG'un C Sedan modeli büyük beğeni aldı: Türkler büyük düşünüyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Gerek tasarımıyla ve son teknolojisiyle tam not alan yerli otomobil TOGG C Sedan modeli büyük bir ses getirdi. Almanlar yakından takip ettiği TOGG için, "Türkler büyük düşünüyor" manşeti attı. İşte TOGG'la ilgili yeni gelişmeler...

13.01.2022 13:02 - Son Güncelleme: 13.01.2022 13:02
Almanların gözü TOGG’da! Yerli ve milli araba TOGG’a büyük beğeni: Türkler büyük düşünüyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bugün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronic Show-CES) yerini aldı.

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Almanların gözü TOGG’da! Yerli ve milli araba TOGG’a büyük beğeni: Türkler büyük düşünüyor

Daha önce C SUV modelini görücüye çıkaran TOGG, fuarda ikinci otomobili olan C Sedan modelini tanıttı. Fuar ayrıca, TOGG'un ilk uluslararası tanıtımı oldu.

Almanların gözü TOGG’da! Yerli ve milli araba TOGG’a büyük beğeni: Türkler büyük düşünüyor

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı sunumda, "Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarda bize katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Almanların gözü TOGG’da! Yerli ve milli araba TOGG’a büyük beğeni: Türkler büyük düşünüyor

Karakaş, "Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE'ye geldiğimizi ifade edeyim. Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik. Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak istiyorum, bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye" ifadelerini kullandı.

Almanların gözü TOGG’da! Yerli ve milli araba TOGG’a büyük beğeni: Türkler büyük düşünüyor

"Aslında bu fırsat penceresi bir yandan herkes için geçerli ve doğru, öte yandan da herkes bu yeni fırsata katılamıyor, bundan pay alamıyor. Şimdi bu megatrendlere bakalım" diyen Karakaş, "3 boyutta geleceğimizi değiştirdiğiniz görüyoruz bu trendlerin. Yani otomotiv sektörü önümüzdeki 7-8 yıl zarfında aynı görünmeyecek.

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