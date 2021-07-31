Ağustos'ta otomobil fiyatlarına zam gelecek mi? İşte en ucuz sıfır otomobiller
Otomobil alacaklar markaların sıfır otomobil fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Otomobil fiyatlarına Temmuz ayında gelen zamla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillere zam yapılması bekleniyor.
31.07.2021 11:42
- Son Güncelleme: 31.07.2021 11:46
Otomobil almayı planlayan vatandaşlar son fiyat listelerini yakından takip ediyor. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı.
Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.
Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillere zam yapılması bekleniyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller