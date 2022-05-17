Vav TV İzle
Haberler Otomobil 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! 🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! 🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia, Chery, Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Jeep, Land Rover, Toyota, Opel, Suzuki, SsangYong markalarında ikinci el SUV modellerini 100 bin TL altında bulmak mümkün. En ucuz ikinci el otomobil fiyat listesi SUV'un devreye girmesiyle komple değişti. Bütçesine uygun ikinci el otomobil almak isteyen hemen hemen herkesin SUV modellerine ilgisi yoğun. İşte güncel SUV fiyat listesi..

17.05.2022 10:36 - Son Güncelleme: 17.05.2022 10:36
🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

Fiyatı 100 bin TL altında olan SUV otomobil modellerine haberimizde yer verdik. SUV dünyasının bebekleri olan bu modeller hem dünyada hem de ülkemizde çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Yüksek araç tercih edenler ve geniş olmasından dolayı ailelerin tercihi olan SUV modellerinde dikkat çeken bir fiyat listesi ortaya çıktı. İşte 100 bin TL altında en iyi ikinci el SUV modellerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

Araba almak isteyen ancak sıfır otomobillerin fiyatlarını yüksek bulanlar tercihlerini ikinci ellerden yana yapıyor. Bu noktada SUV modelleri hem geniş ve yüksek araç isteyen hem de ailece rahatça seyahat edebilecekleri konforlu olmasından dolayı oldukça çekici geliyor.

🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

Bu kapsamda uygun fiyatlı SUV araç modellerinden oluşan listeye haberimizde sizler için yer verdik.

🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

İşte 100 bin TL altında en iyi ikinci el SUV model listesi...

🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

Mitsubishi Seri Pajero Model 2.6

1990 Yakıt Benzin & LPG Vites Manuel

Fiyat: 99.000 TL

SON DAKİKA