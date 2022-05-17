99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! 🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...

Fiyatı 100 bin TL altında olan SUV otomobil modellerine haberimizde yer verdik. SUV dünyasının bebekleri olan bu modeller hem dünyada hem de ülkemizde çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Yüksek araç tercih edenler ve geniş olmasından dolayı ailelerin tercihi olan SUV modellerinde dikkat çeken bir fiyat listesi ortaya çıktı. İşte 100 bin TL altında en iyi ikinci el SUV modellerin listesi...