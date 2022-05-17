99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! 🔥Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia...
Bu modeller SUV dünyasının gözbebekleri! 99.000 TL ve altında satılmaya başlandı! Listeye bakmayan çok şey kaçırır! Honda, Nissan, Kia, Chery, Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Jeep, Land Rover, Toyota, Opel, Suzuki, SsangYong markalarında ikinci el SUV modellerini 100 bin TL altında bulmak mümkün. En ucuz ikinci el otomobil fiyat listesi SUV'un devreye girmesiyle komple değişti. Bütçesine uygun ikinci el otomobil almak isteyen hemen hemen herkesin SUV modellerine ilgisi yoğun. İşte güncel SUV fiyat listesi..
17.05.2022 10:36 - Son Güncelleme: 17.05.2022 10:36
Fiyatı 100 bin TL altında olan SUV otomobil modellerine haberimizde yer verdik. SUV dünyasının bebekleri olan bu modeller hem dünyada hem de ülkemizde çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Yüksek araç tercih edenler ve geniş olmasından dolayı ailelerin tercihi olan SUV modellerinde dikkat çeken bir fiyat listesi ortaya çıktı. İşte 100 bin TL altında en iyi ikinci el SUV modellerin listesi...