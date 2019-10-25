78 model kamyona 85 bin lira harcadı ve sonrası çok şaşırtıcı!
Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 85 bin lira gibi bir para harcadı. 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı.
İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi. 20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı.