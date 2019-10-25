78 model kamyona 85 bin lira harcadı ve sonrası çok şaşırtıcı!

Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 85 bin lira gibi bir para harcadı. 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı.

25.10.2019 09:59 - Son Güncelleme: 25.10.2019 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





