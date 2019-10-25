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78 model kamyona 85 bin lira harcadı ve sonrası çok şaşırtıcı!

Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 85 bin lira gibi bir para harcadı. 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı.

25.10.2019 09:59 - Son Güncelleme: 25.10.2019 10:15
78 model kamyona 85 bin lira harcadı ve sonrası çok şaşırtıcı!

Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu adeta bambaşka hale getirdi! Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

78 model kamyona 85 bin lira harcadı ve sonrası çok şaşırtıcı!

İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi. 20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı.

78 model kamyona 85 bin lira harcadı ve sonrası çok şaşırtıcı!

Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik. Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik" dedi.

78 model kamyona 85 bin lira harcadı ve sonrası çok şaşırtıcı!

Kamyonun yenilenmesinde emeği geçen boya ustası Mustafa Gölcük ise, "Boya işlemi 2 ay sürdü. 5 defa astar attık.

78 model kamyona 85 bin lira harcadı ve sonrası çok şaşırtıcı!

Tamamen el emeği bu gördüğünüz kamyon. Zaman isteyen ve zevk veren bir şey bu.

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