58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! 2023 ÖTV İNDİRMLİ sıfır araç fiyatları! Toyota, Dacia, Citroen...

2023 OCAK AYINA ÖZEL TÜM SIFIR KM TOYOTA KAMPANYALARI



-Toyota Hilux modellerinde 150.000 TL'ye 12 ay vade % 0,99 faiz oranlı kredilerden yararlanabilirsiniz.

-10 yaş ve 160.000 km altındaki aracının bakımını Toyota yetkili servislerinde yaptıran müşteriler 10 yıl / 160.000 km'ye kadar Toyota Garanti ON Sistemi'nden yararlanabilirler.