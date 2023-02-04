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Haberler Otomobil 58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! 2023 ÖTV İNDİRMLİ sıfır araç fiyatları! Toyota, Dacia, Citroen...

58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! 2023 ÖTV İNDİRMLİ sıfır araç fiyatları! Toyota, Dacia, Citroen...

Toyota tarafından güncel kampanyalı fiyatlar paylaşıldı. Araç almak isteyen binlerce kişi sıfı otomobil fiyatlarını merak ederken beklenen müjde geldi. İşte en uygun sıfır otomobiller ve Toyota indirimli araç fiyatları...

takvim.com.tr
04.02.2023 16:21 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:21
58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! ÖTV sonrası TOYOTA İNDİRİMLİ sıfır araç fiyatları...

Toyota araç fiyatları araba almak isteyen milyonlar tarafından merak ediliyor. Güncel kampanyalı fiyat listesinin yayımlanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte TOYOTA 2023 fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! ÖTV sonrası TOYOTA İNDİRİMLİ sıfır araç fiyatları...

2023 OCAK AYINA ÖZEL TÜM SIFIR KM TOYOTA KAMPANYALARI

-Toyota Hilux modellerinde 150.000 TL'ye 12 ay vade % 0,99 faiz oranlı kredilerden yararlanabilirsiniz.

-10 yaş ve 160.000 km altındaki aracının bakımını Toyota yetkili servislerinde yaptıran müşteriler 10 yıl / 160.000 km'ye kadar Toyota Garanti ON Sistemi'nden yararlanabilirler.

58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! ÖTV sonrası TOYOTA İNDİRİMLİ sıfır araç fiyatları...
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 642.000
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 670.300
Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 709.900
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 738.150
58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! ÖTV sonrası TOYOTA İNDİRİMLİ sıfır araç fiyatları...

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik 785.000

Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 828.650

Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 896.550

58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! ÖTV sonrası TOYOTA İNDİRİMLİ sıfır araç fiyatları...

ŞUBAT 2023 ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI

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