58 bin TL İNDİRİM geldi! Araba alacaklar dikkat! 0.99 faizli kredi! 2023 ÖTV İNDİRMLİ sıfır araç fiyatları! Toyota, Dacia, Citroen...
Toyota tarafından güncel kampanyalı fiyatlar paylaşıldı. Araç almak isteyen binlerce kişi sıfı otomobil fiyatlarını merak ederken beklenen müjde geldi. İşte en uygun sıfır otomobiller ve Toyota indirimli araç fiyatları...
04.02.2023 16:21 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:21
2023 OCAK AYINA ÖZEL TÜM SIFIR KM TOYOTA KAMPANYALARI
-Toyota Hilux modellerinde 150.000 TL'ye 12 ay vade % 0,99 faiz oranlı kredilerden yararlanabilirsiniz.
-10 yaş ve 160.000 km altındaki aracının bakımını Toyota yetkili servislerinde yaptıran müşteriler 10 yıl / 160.000 km'ye kadar Toyota Garanti ON Sistemi'nden yararlanabilirler.
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel 642.000
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik 670.300
Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel 709.900
Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik 738.150
Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik 785.000
Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 828.650
Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik 896.550