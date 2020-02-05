42 bin TL'ye SUV otomobil alma imkanı! İşte en ucuz modeller

Dünyada son zamanlarda SUV otomobillere yönelim artıyor. Her yıl SUV sayısı giderek artıyor. Özellikle genişleyen aileler SUV'ları tercih ediyor. SUV araçlar konforu nedeniyle de tercih nedeni. Ancak SUV araçların fiyatları oldukça pahalı. Özellikle sııfır SUV fiyatları 200 bin TL'den başlıyor. Ancak ikinci el SUV araçları 42 bin TL'ye kadar bütçelerle alabilirsiniz. Sizler için firmaların SUV seçenekleri ve ikinci el fiyatlarını derledik. İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları