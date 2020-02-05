42 bin TL'ye SUV otomobil alma imkanı! En ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen ve Volkswagen SUV araçlar ve fiyatları!
42 bin TL'ye SUV otomobil alma imkanı! En ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen ve Volkswagen SUV araçlar ve fiyatları! Türkiye'de SUV sınıfı araçlara talep her geçen gün artarak devam ediyor. Vatandaşların SUV modelleri tercih etmesinin arasında yerden yüksek olması, güçlü duruşları cezbedici özellikleri yer alıyor. İkinci el SUV araçlar da A, B, C sınıfı araçların fiyatına satılabiliyor. Otomotiv şirketleri ise daha çok SUV model ortaya çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ayrıca 42 bin TL'ye SUV model otomobil alma imkanı bulunuyor. Hatta bazı SUV araçlar, otomobillerden bile daha uygun. Sizler için en uygun SUV araç modellerini derledik. İşte 42 bin TL'den başlayan fiyatlarla SUV araç satan markalar...
Dünyada son zamanlarda SUV otomobillere yönelim artıyor. Her yıl SUV sayısı giderek artıyor. Özellikle genişleyen aileler SUV'ları tercih ediyor. SUV araçlar konforu nedeniyle de tercih nedeni. Ancak SUV araçların fiyatları oldukça pahalı. Özellikle sııfır SUV fiyatları 200 bin TL'den başlıyor. Ancak ikinci el SUV araçları 42 bin TL'ye kadar bütçelerle alabilirsiniz. Sizler için firmaların SUV seçenekleri ve ikinci el fiyatlarını derledik. İşte en ucuz Fiat, Renault, Opel, Dacia, Citroen SUV araçlar ve fiyatları