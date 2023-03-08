400 bin TL altında son 3 araç! Mart ayı 0 araba fiyatları güncellendi! Uzmanlardan araba alacaklara uyarı! "1 milyonu bulacak..."
Uzun bir süredir fiyatlar da artış yaşanan otomotiv sektörü, çift krizi ve döviz sorunlarının haricinde de farklı nedenlerden dolayı artıyor. Araç fiyatlarına yüzde 8 zam gelmesinin ardından 400 bin TL altında sadece iki araç kaldı. İşte Mart ayı güncel sıfır otomobil fiyatları...
08.03.2023 15:42 - Son Güncelleme: 08.03.2023 15:44
Sıfır araçlardaki tedarik ve çip sorunu devam ederken uzmanlar 2022'yi 783 bin satışla kapatan otomobil pazarının 2023'te 1 milyonu zorlamasını bekliyor. İşte sıfır otomobil fiyatları...