2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

2025 model yılı sıfır otomobiller Türkiye yollarındaki yerini alırken, kullanıcılar bütçelerine uygun araçları incelemeye başladı. Mart ayı güncel listelerine göre Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı otomobiller açıklandı.
🔶 EN UYGUN FİYATLI 24 OTOMOBİL (MART 2025) 🔶
İşte Türkiye'de satışta olan ve fiyat açısından en ulaşılabilir otomobiller;
Hyundai i20 1.2 MPI Jump – 965.000 TL
Fiat Egea Sedan – 1.004.900 TL
Hyundai i10 – 1.010.000 TL
Hyundai i10 (farklı donanım) – 1.060.500 TL
Kia Picanto – 1.087.000 TL
Renault Taliant – 1.103.000 TL
Fiat Egea Cross – 1.119.900 TL
Hyundai i20 – 1.132.500 TL
Dacia Sandero Stepway – 1.230.000 TL
Hyundai Bayon – 1.244.500 TL
Opel Corsa (model 1) – 1.256.900 TL
Suzuki Swift – 1.359.000 TL
Volkswagen Polo 1.0 MPI – 1.407.200 TL
Toyota Corolla Hybrid – 1.463.000 TL
Volkswagen Golf 1.5 TSI Manuel – 1.585.200 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG – 1.656.200 TL
Opel Astra – 1.735.900 TL
Toyota C-HR – 1.943.500 TL
Volkswagen Golf 1.5 eTSI DSG – 1.882.200 TL
Toyota C-HR Hybrid Passion X-Sport – 2.167.000 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI – 2.308.740 TL
Audi A3 Sedan 35 Turbo FSI – 2.426.028 TL
Audi A3 allstreet 35 Turbo FSI – 2.753.571 TL
Opel Corsa (model 2) – 1.190.900 TL
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