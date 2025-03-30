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2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Türkiye otomotiv pazarında 2025 yılı itibarıyla sıfır araç seçenekleri çeşitlenmeye devam ediyor. Markalar, Mart ayı güncel fiyat listelerini paylaştı ve en uygun fiyatlı 24 sıfır otomobil belirlendi. Farklı segmentlerden modellerin yer aldığı listede, şehir içi kullanım için ideal seçeneklerden donanımlı kompakt araçlara kadar birçok alternatif bulunuyor.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 20:06 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 20:06
2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

2025 model yılı sıfır otomobiller Türkiye yollarındaki yerini alırken, kullanıcılar bütçelerine uygun araçları incelemeye başladı. Mart ayı güncel listelerine göre Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı otomobiller açıklandı.

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

🔶 EN UYGUN FİYATLI 24 OTOMOBİL (MART 2025) 🔶

İşte Türkiye'de satışta olan ve fiyat açısından en ulaşılabilir otomobiller;

Hyundai i20 1.2 MPI Jump – 965.000 TL

Fiat Egea Sedan – 1.004.900 TL

Hyundai i10 – 1.010.000 TL

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Hyundai i10 (farklı donanım) – 1.060.500 TL

Kia Picanto – 1.087.000 TL

Renault Taliant – 1.103.000 TL

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Fiat Egea Cross – 1.119.900 TL

Hyundai i20 – 1.132.500 TL

Dacia Sandero Stepway – 1.230.000 TL

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Hyundai Bayon – 1.244.500 TL

Opel Corsa (model 1) – 1.256.900 TL

Suzuki Swift – 1.359.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 MPI – 1.407.200 TL

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Toyota Corolla Hybrid – 1.463.000 TL

Volkswagen Golf 1.5 TSI Manuel – 1.585.200 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG – 1.656.200 TL

Opel Astra – 1.735.900 TL

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Toyota C-HR – 1.943.500 TL

Volkswagen Golf 1.5 eTSI DSG – 1.882.200 TL

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Sport – 2.167.000 TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI – 2.308.740 TL

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Audi A3 Sedan 35 Turbo FSI – 2.426.028 TL

Audi A3 allstreet 35 Turbo FSI – 2.753.571 TL

Opel Corsa (model 2) – 1.190.900 TL

2025’in en ucuz sıfır arabaları belli oldu! Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Fotoğraflar: AA