2025’in en iyi otomobilleri belli oldu: Sıralama kökten değişti

🚗 2025'İN EN İYİ 25 OTOMOBİLİ
1. Honda Civic Type R
Performansı, sportif yapısı ve güvenliğiyle sınıfının lideri olmayı başardı.
2. Genesis G90
Lüks sedan segmentinde tasarım ve konforla fark yarattı.
3. Hyundai Elantra N
Uygun fiyatla sunduğu yüksek performans sayesinde listede hızla yükseldi.
4. Audi A7
Premium segmentte sürüş keyfi ve teknolojisiyle öne çıktı.
5. BMW 7-Serisi
Yenilenen motor teknolojisi ve otonom sürüş desteğiyle ilk 5'te.
6. Honda Accord
Geniş iç hacim, yakıt tasarrufu ve kullanıcı dostu teknolojilerle öne çıktı.
7. Acura Integra
Sportif yapısı ve dinamik sürüş hissiyle gençlerin gözdesi oldu.