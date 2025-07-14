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2025’in en iyi otomobilleri belli oldu: Sıralama kökten değişti

2025 yılında otomobil dünyasında dengeler değişti! Güvenlik, sürüş keyfi, teknoloji ve yakıt verimliliği gibi kriterler doğrultusunda yapılan kapsamlı değerlendirme sonucu yılın en iyi otomobilleri açıklandı.

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Listenin zirvesindeki model sürpriz olurken, bazı markaların yükselişi dikkat çekti. İşte markaların kıyasıya rekabet ettiği o liste…

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🚗 2025'İN EN İYİ 25 OTOMOBİLİ

1. Honda Civic Type R
Performansı, sportif yapısı ve güvenliğiyle sınıfının lideri olmayı başardı.

2. Genesis G90
Lüks sedan segmentinde tasarım ve konforla fark yarattı.

3. Hyundai Elantra N
Uygun fiyatla sunduğu yüksek performans sayesinde listede hızla yükseldi.

4. Audi A7
Premium segmentte sürüş keyfi ve teknolojisiyle öne çıktı.

5. BMW 7-Serisi
Yenilenen motor teknolojisi ve otonom sürüş desteğiyle ilk 5'te.

6. Honda Accord
Geniş iç hacim, yakıt tasarrufu ve kullanıcı dostu teknolojilerle öne çıktı.

7. Acura Integra
Sportif yapısı ve dinamik sürüş hissiyle gençlerin gözdesi oldu.

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8. Mazda Mazda3
Dengeli performansı ve kaliteli kabin tasarımıyla beğeni topladı.

9. Toyota Prius
Hibrit teknolojideki liderliğini koruyor.

10. Audi A4
Kompakt sınıfta modern çizgileri ve sürüş desteğiyle dikkat çekti.

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📊 LİSTENİN DEVAMI: LÜKS, PERFORMANS VE ULAŞILABİLİR MODELLER BİR ARADA

  • 11. Audi A5

  • 12. BMW 3-Serisi

  • 13. Mercedes-Benz C-Serisi

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  • 14. Porsche Panamera

  • 15. Audi A6

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  • 16. Genesis G80

  • 17. Lexus ES Hybrid

  • 18. Mercedes-Benz E-Serisi

  • 19. Toyota GR Corolla

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  • 20. Hyundai Sonata

  • 21. Subaru Legacy

  • 22. Audi A8

  • 23. Chevrolet Malibu

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  • 24. Subaru Impreza

  • 25. Nissan Sentra

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🔍 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELERDİ?

2025'in en iyi otomobilleri seçilirken şu kriterler dikkate alındı:

  • Güvenlik testlerinden alınan puanlar

  • Yakıt verimliliği ve çevre dostu motor teknolojileri

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  • Sürüş konforu ve yol tutuşu

  • Donanım ve multimedya sistemleri

  • Kullanıcı memnuniyeti ve satış sonrası hizmetler

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Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi