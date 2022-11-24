2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....

Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyonu ile birlikte açıklanmıştı. 24 Kasım itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanan 2023 yılı yeni trafik cezalarını ve MTV oranlarını sizler için derledik....