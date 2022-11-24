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Haberler Otomobil 2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....

2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....

2023 yılında; vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Vatandaşlar açıklanan liste hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Ekim ayında açıklanan yüzde 122,93'lük oran, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. İşte Ekim ayı güncel fiyat listesi...

takvim.com.tr
24.11.2022 11:10 - Son Güncelleme: 24.11.2022 11:10
2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....

Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyonu ile birlikte açıklanmıştı. 24 Kasım itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanan 2023 yılı yeni trafik cezalarını ve MTV oranlarını sizler için derledik....

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....

2023 TRAFİK CEZALARI

Trafik Cezası Türü

2022 Ücret

2023 Ücret

Kırmızı ışıkta geçmek

427 TL

951 TL

2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak

427 TL

951 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak

888 TL

1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak

1823 TL

4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma)

1823 TL

4064 TL

2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma)

2286 TL

5096 TL

Takip mesafesine uymamak

196 TL

436 TL

2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....

Emniyet kemeri kullanmamak

196 TL

436 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

427 TL

951 TL

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