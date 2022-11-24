2023 yeni MTV oranları ve trafik cezaları arttı! Trafikte bunu yapanlara geçmiş olsun! 20 bin 977 TL ceza....
2023 yılında; vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Vatandaşlar açıklanan liste hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Ekim ayında açıklanan yüzde 122,93'lük oran, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. İşte Ekim ayı güncel fiyat listesi...
24.11.2022 11:10 - Son Güncelleme: 24.11.2022 11:10
Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyonu ile birlikte açıklanmıştı. 24 Kasım itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanan 2023 yılı yeni trafik cezalarını ve MTV oranlarını sizler için derledik....