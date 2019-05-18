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2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı

2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı. Rekor bir satışla tüm gözleri üzerine çeken o otomobil markası kullanıcılardan tam not aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019'un ilk iki ayında en çok satan otomobil markalarını sıraladı. İşte en çok satılan araçlar...

18.05.2019 00:02 - Son Güncelleme: 18.05.2019 00:05
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı

SEAT

OCAK VE ŞUBAT AYI SATIŞ RAKAMI: 428 adet

2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı

VOLVO

OCAK VE ŞUBAT AYI SATIŞ RAKAMI: 456 adet

2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı

KIA

OCAK VE ŞUBAT AYI SATIŞ RAKAMI: 520 adet

2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı

BMW

OCAK VE ŞUBAT AYI SATIŞ RAKAMI: 815 adet

2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı

SKODA

OCAK VE ŞUBAT AYI SATIŞ RAKAMI: 832 adet

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