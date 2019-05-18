2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı. Rekor bir satışla tüm gözleri üzerine çeken o otomobil markası kullanıcılardan tam not aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019'un ilk iki ayında en çok satan otomobil markalarını sıraladı. İşte en çok satılan araçlar...
18.05.2019 00:02
- Son Güncelleme: 18.05.2019 00:05
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
2019'da en çok hangi otomobil sattı? Sürücülerin merakla beklediği liste açıklandı
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