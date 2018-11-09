2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200ün özellikleri neler?

2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200'ün özellikleri neler?
Japon devi Mitsubishi'nin en çok satan ikinci modeli yenilendi. Yeni Mitsubishi L200 bugün Tayland'da resmen tanıtıldı. Peki, 2019 Mitsubishi L200 Türkiye'ye ne zaman gelecek ve aracın özellikleri neler?
9 Kasım 2018 Cuma, 18:20:26
Güncelleme: 18:20:35
2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200'ün özellikleri neler?
Dünyada 150 ülkede satılacak olan yeni L200 için markanın satış hedefi ilk yılında 180 bin adet.
2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200'ün özellikleri neler?
Bu yıl 40. yıldönümünü kutlayan yeni Mitsubishi L200, Mitsubishi Motors'un Tayland'daki üretici ve distribütörü Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd. (MMTh) tarafından Laem Chabang Fabrikası'nda üretiliyor.
2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200'ün özellikleri neler?
Yeni Mitsubishi L200 ortaya çıktı, Türkiye'ye 2019'da gelecek.
2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200'ün özellikleri neler?
Yeni Mitsubishi L200'ün özellikleri
Yeni Mitsubishi L200, üretiminde temel öneme sahip "Gücün Ötesinde" vaadi doğrultusunda geliştirildi.
2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200'ün özellikleri neler?
Daha güçlü çizgiler; arazide iyileştirilmiş performansa yönelik 4WD sistemi ve yeni dönem aktif güvenlik ve sürüş asistanları yeni modelin dikkat çeken yenilikleri.