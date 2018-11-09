2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200ün özellikleri neler?

2019 Mitsubishi L200 tanıtıldı! Yeni Mitsubishi L200'ün özellikleri neler?

Japon devi Mitsubishi'nin en çok satan ikinci modeli yenilendi. Yeni Mitsubishi L200 bugün Tayland'da resmen tanıtıldı. Peki, 2019 Mitsubishi L200 Türkiye'ye ne zaman gelecek ve aracın özellikleri neler?

9 Kasım 2018 Cuma, 18:20:26 Güncelleme: 18:20:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





