2009 model BMW 116İ 472 bin TL! Ticaret Bakanlığı 2. el ilanları duyurdu! Araba almak isteyenlere fırsat

Ticaret Bakanlığı ikinci el satılık araba ilanları büyük ilgi çekiyor. Otomobil alma hayali kuranları için önemli bir fırsat olan ilanlar bugün itibariyle yenilendi. Araçlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarıldı. Özellikle Audi, BMW, Mercedes gibi markaların modelleri oldukça uyguna satılıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'ndan satılık otomobiller...
Ticaret Bakanlığı tarafından ilana koyulan otomobiller büyük ilgi çekiyor. Piyasadan çok daha uyguna satılan araba ilanları bugun itibariyle yenilendi. İşte Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araç ilanları...
İhale Numarası:
2306ERG20230556A1538
İşletme Müdürlüğü:
ERGAZİ T.İ.M.
Ana Kategori:
Araç
Alt Kategori:
Otomobil
Marka:
BMW
Model:
116i
Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun
Yıl:
2009
Km:
233853
Vites:
Manuel
Motor Hacmi:
1599
Yakıt:
Benzin
Bulunduğu Yer:
ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Satışa Esas Bedel:
630.000 ₺
Teminat Bedeli:
63.000 ₺
Başlangıç Bedeli:
472.500 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:
16 Ekim 2023
Teklif Başlangıç Tarihi:
19 Ekim 2023
İhale Bitiş Tarihi:
24 Ekim 2023 09:45
İhale Numarası:
2341KOC2023T232A1006
İşletme Müdürlüğü:
KOCAELİ T.İ.M.
Ana Kategori:
Araç
Alt Kategori:
Otomobil
Marka:
BMW
Model:
530D
Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun
Yıl:
2010
Km:
279.706
Vites:
Otomatik
Motor Hacmi:
2.993
Yakıt:
Dizel
Bulunduğu Yer:
BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Satışa Esas Bedel:
730.000 ₺
Teminat Bedeli:
73.000 ₺
Başlangıç Bedeli:
547.500 ₺
Görüş Başlangıç Tarihi:
19 Ekim 2023
Teklif Başlangıç Tarihi:
24 Ekim 2023
İhale Bitiş Tarihi:
27 Ekim 2023 14:30