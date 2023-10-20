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2009 model BMW 116İ 472 bin TL! Ticaret Bakanlığı 2. el ilanları duyurdu! Araba almak isteyenlere fırsat

Ticaret Bakanlığı ikinci el satılık araba ilanları büyük ilgi çekiyor. Otomobil alma hayali kuranları için önemli bir fırsat olan ilanlar bugün itibariyle yenilendi. Araçlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarıldı. Özellikle Audi, BMW, Mercedes gibi markaların modelleri oldukça uyguna satılıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'ndan satılık otomobiller...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 20:52 Güncelleme 20 Ekim 2023, 20:52
2009 model BMW 116İ 472 bin TL! Ticaret Bakanlığı 2. el ilanları duyurdu! Araba almak isteyenlere fırsat 1

Ticaret Bakanlığı tarafından ilana koyulan otomobiller büyük ilgi çekiyor. Piyasadan çok daha uyguna satılan araba ilanları bugun itibariyle yenilendi. İşte Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araç ilanları...

2009 model BMW 116İ 472 bin TL! Ticaret Bakanlığı 2. el ilanları duyurdu! Araba almak isteyenlere fırsat 2

İhale Numarası:
2306ERG20230556A1538

İşletme Müdürlüğü:
ERGAZİ T.İ.M.

Ana Kategori:
Araç

Alt Kategori:
Otomobil

Marka:
BMW

Model:
116i

Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun

Yıl:
2009

Km:
233853

Vites:
Manuel

Motor Hacmi:
1599

Yakıt:
Benzin

Bulunduğu Yer:
ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Satışa Esas Bedel:
630.000 ₺

Teminat Bedeli:
63.000 ₺

Başlangıç Bedeli:
472.500 ₺

Görüş Başlangıç Tarihi:
16 Ekim 2023

Teklif Başlangıç Tarihi:
19 Ekim 2023

İhale Bitiş Tarihi:
24 Ekim 2023 09:45

2009 model BMW 116İ 472 bin TL! Ticaret Bakanlığı 2. el ilanları duyurdu! Araba almak isteyenlere fırsat 3

İhale Numarası:
2341KOC2023T232A1006

İşletme Müdürlüğü:
KOCAELİ T.İ.M.

Ana Kategori:
Araç

Alt Kategori:
Otomobil

Marka:
BMW

Model:
530D

Tasfiye Nedeni:
4458 Sayılı Kanun

Yıl:
2010

Km:
279.706

Vites:
Otomatik

Motor Hacmi:
2.993

Yakıt:
Dizel

Bulunduğu Yer:
BARTIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Satışa Esas Bedel:
730.000 ₺

Teminat Bedeli:
73.000 ₺

Başlangıç Bedeli:
547.500 ₺

Görüş Başlangıç Tarihi:
19 Ekim 2023

Teklif Başlangıç Tarihi:
24 Ekim 2023

İhale Bitiş Tarihi:
27 Ekim 2023 14:30

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