2009 model BMW 116İ 472 bin TL! Ticaret Bakanlığı 2. el ilanları duyurdu! Araba almak isteyenlere fırsat

Ticaret Bakanlığı ikinci el satılık araba ilanları büyük ilgi çekiyor. Otomobil alma hayali kuranları için önemli bir fırsat olan ilanlar bugün itibariyle yenilendi. Araçlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satışa çıkarıldı. Özellikle Audi, BMW, Mercedes gibi markaların modelleri oldukça uyguna satılıyor. İşte Ticaret Bakanlığı'ndan satılık otomobiller...