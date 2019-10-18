1977 model Toros aracını böyle yeniledi! Çılgın teklifler peş peşe yağıyor...

Toros üretildiği dönemde Türkiye'de en fazla tutulan araçlardan biri oldu. Bazen en kötülere bir şans vermek gerekir. Trabzon'da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı. Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Renault 12 Toros ülkemizde ve dünyada üretilen en son Renault 12 modelidir.Modelin üretimine 1989 yılında başlanmıştır.1989 ve 1990 yıllarında Toros modelinin hem 5 vitesli hem de 4 vitesli versiyonları mevcut olup, 4 vitesli versiyonların üretimi 1991 yılında talep azlığı nedeniyle sonlandırılmıştır.

18.10.2019 12:16 - Son Güncelleme: 18.10.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





